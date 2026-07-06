«Your Face Sounds Familiar»: Η τηλεθέαση του τελικού και η νικήτρια Μαριλού Κατσαφάδου

Το σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές, το βράδυ της Κυριακής…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Your Face Sounds Familiar»: Η τηλεθέαση του τελικού και η νικήτρια Μαριλού Κατσαφάδου
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  • Ο τελικός του «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1 σημείωσε τηλεθέαση 20,4% στο σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό.
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου αναδείχθηκε νικήτρια του σόου, ξεχωρίζοντας με την ερμηνεία της ως Τζόνι Κας.
  • Οι κριτές επαίνεσαν την ακρίβεια, τη σοβαρότητα και την αυθεντικότητα της ερμηνείας της Μαριλού Κατσαφάδου.
  • Η νικήτρια αφιέρωσε τη νίκη της στον γιο της, Παναγιώτη, εκφράζοντας συγκίνηση.
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Το «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της σεζόν. Το βράδυ της Κυριακής, ο Σάκης Ρουβάς υποδέχτηκε για τελευταία φορά τους τηλεθεατές, σε έναν εντυπωσιακό τελικό που συγκέντρωσε 20,4% στο σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Μέμος Μπεγνής και ο Biased Beast, διεκδίκησαν την πρώτη θέση με την ηθοποιό να κερδίζει στο τέλος της βραδιάς.

Η Μαριλού Κατσαφάδου ξεχώρισε με το ταλέντο της, ενώ χθες καθήλωσε ως Τζόνι Κας. «Ήσουν σπαρακτική, πραγματικά. Με έναν τρόπο χωρίς πολλά πολλά, είσαι σπουδαία καλλιτέχνης. Αυτό που κάνεις είναι κάτι μαγικό κάθε φορά. Να μπαίνεις στα παπούτσια αυτού που υποδύεσαι με μεγάλη ακρίβεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα», ήταν κάποια από τα σχόλια των κριτών.

«Δεν ξέρω πως μπορεί να συμβεί αυτό. Νομίζω πως είναι σαν να βγήκες από το σώμα σου, σαν κάτι να συνέβη. Κατάθεση ψυχής 100% με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. Σ’ ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

«Δεν το περίμενα, δεν είχα προετοιμαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη νίκη μου την αφιερώνω στον γιο μου, τον Παναγιώτη», είπε συγκινημένη η Μαριλού Κατσαφάδου μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

https://www.instagram.com/reel/DabMkvYIwXH/

Η Μαριλού Κατσαφάδου, κόρη του ηθοποιού Θοδωρή Κατσαφάδου και της αείμνηστης Χριστίνας Βαρζοπούλου, έχει την τέχνη στο DNA της λόγω των γονιών της.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Νέου Ελληνικού Θεάτρου του Γιώργου Αρμένη, ενώ παράλληλα έχει σπουδάσει τραγούδι με έμφαση στο musical, τη jazz και το έντεχνο ρεπερτόριο. Το τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από σειρές, όπως «Μην Ψαρώνεις» και «Μαύροι Πίνακες». Μέσα από το «Your Face Sounds Familiar» ξεδίπλωσε το ταλέντο της και το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συνεχίσει να απασχολεί.

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