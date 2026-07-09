Τηλεθέαση: Σαρωτικά ποσοστά για το «Σόι σου» - Τι έκανε «Η γη της ελιάς»

Snapshot Η σειρά «Το σόι σου» σημείωσε τηλεθέαση 24,6% στο σύνολο και 26,4% στο δυναμικό κοινό, με την παραγωγή να έχει ανανεωθεί για του χρόνου.

Η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στον ALPHA κατέγραψε 18% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Η Γη της ελιάς» του MEGA ολοκλήρωσε την προβολή της με 18,4% στο σύνολο και 12,2% στο κοινό 18-54 ετών.

Το «Cash or trash» στο STAR σημείωσε 9,8% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ η σειρά «Έτερος εγώ» στον ΑΝΤ1 έφτασε σε 6% και 9,9% αντίστοιχα.

Από την επόμενη Δευτέρα τα κανάλια θα μεταβούν σε θερινό πρόγραμμα με επαναλήψεις σειρών, ξεκινώντας νέα μάχη για την τηλεθέαση. Snapshot powered by AI

Κάποιες από τις αγαπημένες σειρές της φετινής σεζόν, που αντέχουν στην αρένα μέχρι τώρα, ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης και το κοινό φαίνεται ότι τους έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης.

«Το σόι σου», στο προτελευταίο επεισόδιο της τρέχουσας χρονιάς στον ALPHA, «πέταξε» στο 24,6% του συνόλου και στο 26,4% του δυναμικού κοινού. Το σίριαλ έχει πάρει το πράσινο φως για του χρόνου, καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει! Στο ίδιο κανάλι, η σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» κατέγραψε 18% στο σύνολο και 14,8% στο δυναμικό κοινό.

Η παραγωγή μυθοπλασίας του MEGA, «Η Γη της ελιάς», που έριξε οριστικά αυλαία χθες, κράτησε παρέα στο 18,4% του συνόλου και στο 12,2% των τηλεθεατών 18-54. Στο STAR, το «Cash or trash» βρέθηκε στο 9,8% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η σειρά μυστηρίου «Έτερος εγώ», της οποίας τα δικαιώματα έχει εξασφαλίσει ο σταθμός, κατέγραψε 6% και 9,9% αντίστοιχα.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλα τα κανάλια μπαίνουν επίσημα σε summer mood και πλέον η βραδινή ζώνη θα γεμίσει από επαναλήψεις θρυλικών σειρών. Έτσι, θα ξεκινήσει μία νέα μάχη για την πρωτιά.