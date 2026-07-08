Τηλεθέαση: Σειρές και Μουντιάλ στην καλοκαιρινή μάχη της πρώτης θέσης

Snapshot Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» του ALPHA σημείωσε 20,1% στο σύνολο και 20,3% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» κατέγραψε 15,4% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές 18-54.

Ο αγώνας Μουντιάλ Ελβετία-Κολομβία στην ΕΡΤ2 σημείωσε 31,2% στο σύνολο και 31,3% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Η γη της ελιάς» στο MEGA είχε 17,1% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό.

Η μυθοπλασία του ALPHA και το Μουντιάλ παραμένουν οι κυρίαρχοι της τηλεθέασης στη βραδινή ζώνη. Snapshot powered by AI

Την Τρίτη, τα προγράμματα της βραδινής ζώνης, που έχουν απομείνει στην αρένα, ρίχτηκαν στη μάχη της τηλεθέασης και υπήρξαν ξεκάθαροι νικητές.

Η τρυφερή κωμωδία του ALPHA, «Μπαμπά σ’αγαπώ», που αποχαιρέτησε για φέτος το κοινό, σημείωσε 20,1% στο σύνολο και 20,3% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά εποχής, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε το lead in, κατέγραψε 15,4% στο σύνολο και 14% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του MEGA, «Η γη της ελιάς» έκανε 17,1% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του STAR, «Cash or trash», που πλέον προβάλλεται στη βραδινή ζώνη, έκανε 9,4% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό.

Στην ΕΡΤ2, ο αγώνας Μουντιάλ μεταξύ Ελβετίας-Κολομβίας κράτησε παρέα στο 31,2% του συνόλου και στο 31,3% του δυναμικού κοινού. Η σειρά «Έτερος εγώ», που προβάλλεται στον ΑΝΤ1, σημείωσε αντίστοιχα 5,5% και 8,1%.

Όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Nielsen, η μυθοπλασία στον ALPHA και το Μουντιάλ παραμένουν κυρίαρχοι κερδίζοντας το κοινό.