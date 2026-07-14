Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων τερματίζει πρώτο;

Οι περισσότερες εκπομπές μπορεί να ολοκληρώθηκαν λόγω καλοκαιριού, όμως τα δελτία ειδήσεων συνεχίζουν να αποτελούν τη ναυαρχίδα της ενημέρωσης. Έτσι, κάθε απόγευμα πέφτουν στη μάχη της τηλεθέασης και τα ραβασάκια της Nielsen έχουν ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, από τις 20.00 έως τις 21.00, το κεντρικό δελτίο του STAR τερμάτισε πρώτο με 14,2% στο σύνολο και 14,1% στο δυναμικό κοινό. Την ίδια ώρα, το MEGA κράτησε το 12,7% του συνόλου και το 12,9% των τηλεθεατών 18-54.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, η Λένα Φλυτζάνη σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Η δημοσιογράφος φαίνεται ότι ξεκινά να ανεβάζει στροφές και η συνέχεια θα έχει μεγάλη σημασία στο αν πέτυχε το στοίχημα των στελεχών.

Από τις 19.00 έως τις 20.00, το δελτίο του ALPHA κατέγραψε 14,6% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων έκανε 8,5% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό κοινό. Για το OPEN, τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 8,4% στο σύνολο και 4,6% στο δυναμικό κοινό.