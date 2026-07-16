Τηλεθέαση: Το Μουντιάλ στέλνει στα ουράνια την ΕΡΤ και η ενημέρωση βάζει αυτογκόλ

Snapshot Ο αγώνας Αγγλία-Αργεντινή στην ΕΡΤ1 σημείωσε τηλεθέαση 52,1% στο σύνολο και 55,8% στο δυναμικό κοινό.

Η ΕΡΤ είναι η μεγάλη κερδισμένη του καλοκαιριού λόγω των αγώνων του Μουντιάλ που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Η ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 19,5% στο σύνολο και 21% στο δυναμικό κοινό χωρίς τους παρουσιαστές Χασαπόπουλο και Βούλγαρη.

Οι ενημερωτικές εκπομπές «Ώρα Ελλάδος» (OPEN), «Σήμερα» (ΣΚΑΪ), «Αταίριαστοι» και «Live You» σημείωσαν τηλεθεάσεις μεταξύ 11% και 17,9% στο σύνολο και 5,6% έως 11% στο δυναμικό κοινό.

Το πρόγραμμα «10 Παντού» στο OPEN κατέγραψε 12,8% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Η ΕΡΤ αποδεικνύεται ότι είναι η μεγάλη κερδισμένη του καλοκαιριού, καθώς οι αγώνες του Μουντιάλ φέρνουν σαρωτικά ποσοστά. Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης, το ματς Αγγλία-Αργεντινή στην ΕΡΤ1 σάρωσε σημειώνοντας τηλεθέαση 52,1% στο σύνολο και 55,8% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ημέρα, ενδιαφέρον είχαν τα νούμερα των ενημερωτικών εκπομπών… Παίζοντας μπάλα μόνες τους, χωρίς να έχουν αντίπαλο τη ψυχαγωγία, καταφέρνουν να κερδίζουν έδαφος. Συγκεκριμένα, το «Κοινωνία ώρα MEGA», στη summer εκδοχή του χωρίς Χασαπόπουλο και Βούλγαρη, βρέθηκε στο 19,5% στο σύνολο και στο 21% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», κατέγραψε 15,4% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έφτασε το 17,9% στο σύνολο και το 5,6% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι», στο ίδιο μετερίζι, κατέγραψαν 17,6% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, σημείωσε 17,3% και 9,6% αντίστοιχα. Το «10 Παντού», στο OPEN, κράτησε παρέα στο 12,8% του συνόλου και στο 7,6% του δυναμικού κοινού.

Διαβάστε επίσης