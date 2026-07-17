Μαρκόπουλος: Το στοίχημα του υφυπουργού Οικονομικών για την αυτοδυναμία – «Μία γουρουνοπούλα»

Snapshot Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος εκτιμά ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές μπορεί να γίνουν τον Ιούνιο του 2027.

Ο Μαρκόπουλος είναι βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.

Για να δείξει την πεποίθησή του, δεσμεύτηκε να κεράσει μία γουρουνοπούλα, αναφερόμενος στην καταγωγή του από την Πελοπόννησο.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής σχολίασαν με χιούμορ τη δέσμευση του υφυπουργού. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν ακόμη και τον Ιούνιο του 2027 εξέφρασε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Ο κ. Μαρκόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το κυβερνών κόμμα θα πετύχει αυτοδυναμία ήδη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.

Μάλιστα, θέλοντας να υπογραμμίσει την πεποίθησή του, προχώρησε και σε ένα... γαστρονομικό στοίχημα. Όπως είπε, είναι τόσο σίγουρος για το αποτέλεσμα, ώστε δεσμεύτηκε να κεράσει μία γουρουνοπούλα, επισημαίνοντας με χιούμορ ότι, ως Πελοποννήσιος, δεν θα μπορούσε να επιλέξει κάτι διαφορετικό.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, απάντησαν αμέσως με διάθεση πειράγματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάει το στοίχημα».

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