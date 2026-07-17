Η συγκόλληση των θραυσμάτων δεν δίνει δυναμική λέει ο Αλέξης, πότε θα γίνουν εκλογές

Από τον Συνασπισμό στον ΣΥΡΙΖΑ, το έργο επαναλαμβάνεται. Του βγήκε του Αλέξη μια φυσική πικρία όταν μιλώντας διαδικτυακά με απλά μέλη, εξήγησε γιατί ο δρόμος του είναι χωρίς επιστροφή

Μιχάλης Παπαδάκος

Η συγκόλληση των θραυσμάτων δεν δίνει δυναμική λέει ο Αλέξης, πότε θα γίνουν εκλογές
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Αυτό το Σαββατοκύριακο ανήκει στο μικρούλι κόμμα που κάποτε υπήρξε το καταφύγιο και η ελπίδα πολλών και κατέληξε να είναι εκείνο από το οποίο έχουν εκδιωχθεί ή εξωθηθεί όλοι οι Πρόεδροι του: από τον Κωνσταντόπουλο και τη Δαμανάκη, μέχρι τον Αλαβάνο, τον Κασελάκη και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έμεινε κανένας. Από τον Συνασπισμό στον ΣΥΡΙΖΑ, το έργο επαναλαμβάνεται. Του βγήκε του Αλέξη μια φυσική πικρία όταν μιλώντας διαδικτυακά με απλά μέλη, εξήγησε γιατί ο δρόμος του είναι χωρίς επιστροφή.

tsipras-me-melh.avif

«Ίσως πριν από δύο χρόνια, ίσως πριν από ένα χρόνο, να αρκούσε μια προσπάθεια σύγκλησης, συμπόρευσης των υπαρχουσών τότε δυνάμεων του προοδευτικού φάσματος. Αλλά στις μέρες μας, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η συγκόλληση των σπασμένων θραυσμάτων, το άθροισμα της φθοράς με την φθορά, δεν μπορεί να δώσει δυναμική, θα δώσει φθορά».

Πλάτη

Στην ίδια συζήτηση, ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ το πήγε λίγο παρακάτω λέγοντας ότι «δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο. Με βουλευτές, χρηματοδότηση και όλα αυτά, αλλά επιλέξαμε τα δύσκολα». Και παρέθεσε ξανά τους δύο όρους αξιοπιστίας, οι οποίοι έχουν φέρει στα όρια παράκρουσης πολλούς συντρόφους στο μικρούλι κόμμα: «Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέχθηκαν με άλλα πολιτικά κόμματα - και που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας και ενεργοί βουλευτές. Και δεύτερον, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μια ακόμα φορά, δεν πρόκειται να έχουμε προ κρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν».

Θέλει την ευθύνη

Ο Τσίπρας φαίνεται πως τα έχει ξεκαθαρισμένα στο μυαλό του. Όχι μόνο για τα θραύσματα που δεν ξανακολλάνε, όχι μόνο για τους δύο όρους αξιοπιστίας, αλλά και τον στόχο. «Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού» σημείωσε. «Οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουνε πάντοτε, τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη. Πώς αλήθεια θα κάνεις τις συνθήκες καλύτερες για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς, για αυτούς που είναι στον κοινωνικό αποκλεισμό αν δεν πάρεις την ευθύνη; Και βεβαίως, όποιος παίρνει την ευθύνη κάνει και λάθη. Όποιος παίρνει την ευθύνη έχει και κόστος».

Χωρίς αντίκρισμα

Είναι αυτό το στοιχείο, η σκληρή διεκδίκηση ευθύνης, και ο τρόπος που την βγάζει προς τα έξω, μια σημαντική ειδοποιός διαφορά με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη;

Στα στοιχεία της παράστασης νίκης στις Τάσεις της MRB, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 5,3% έναντι 46,1% της ΝΔ, 9,7% της ΕΛΑΣ και 4,7% της Ελπίδας. Αυτά είναι τα ποσοστά στην ερώτηση ποιο κόμμα θα κέρδιζε τις εκλογές αν γίνουν την επόμενη Κυριακή. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, το Πασοκ έπαψε να θεωρείται διεκδικητής, και όταν παύεις να θεωρείσαι διεκδικητής η ψήφος σου γίνεται δαπάνη χωρίς αντίκρισμα.

Ενώ στην γενικότερη εικόνα, στη γενική εντύπωση, το ΠΑΣΟΚ είναι τελευταίο σε ολόκληρη την αντιπολίτευση με 21,2% θετικές γνώμες — πίσω από την ΕΛΑΣ (28,5%), την Πλεύση Ελευθερίας (27,9%), την Ελπίδα (26,3%), το ΚΚΕ (23,7%) και την Ελληνική Λύση (23,1%) — και συγκεντρώνει ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών κρίσεων, 73,3%.

7+1

Τα θραύσματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κάνουν αύριο συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προκειμένου να εκλέξουν Πρόεδρο. Η σύναξη θα γίνει στην Αίθουσα 150 της Βουλής και η εικόνα θα είναι αυτή με την προσθήκη Πολάκη, Γιαννούλη και ίσως ενός ακόμα. Χθες κούνησε μαντήλι άλλη τριάδα από την αναμενόμενη (Τσαπανίδου, Μπάρκας, και Βέττα), αλλά οι εκτιμήσεις λένε ότι στο τέλος, η Ρένα Δούρου θα είναι Πρόεδρος μιας ΚΟ με 8, άντε 9 βουλευτές. Την ώρα που γράφονται τούτες οι γραμμές οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι 14.

Τρέχοντας

Μετά την συνεδρίαση της ΚΟ για εκλογή Προέδρου,

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <BR>ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ<br><br> ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, ή ότι έχει απομείνει από αυτή. Στην πραγματικότητα η συνεδρίαση θα γίνει με μέλη που πήραν 4-5 ψήφους στις εκλογές για ΚΕ, και αναπληρώνουν όσους φεύγουν. Χθες έφυγαν άλλοι 63 με αιχμηρή επιστολή παραίτησης. «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό» έγραψαν.

Λεφτά υπάρχουν

Όσοι λιγότεροι μείνουν πάντως, τόσο πιο άνετα θα χωράνε. Στα όργανα, στα γραφεία, στα καθήκοντα, και γενικώς. Από οικονομικής πλευράς το μικρούλι κόμμα του 1,2%-1,8% δεν έχει τραπεζικό δανεισμό, ενώ έχει καλές οικονομικές αξίες:

• Πραγματική αξία κτιρίου Κουμουνδούρου (περίπου 3,5 - 4,5 εκατ.)

• Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία (1,5 εκατ.): γραφεία, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, οχήματα και τρέχοντα χρηματικά διαθέσιμα.

• Κρατική Επιχορήγηση ως «Άυλη Αξία»: Παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών και τη μείωση της χρηματοδότησης (κοντά στα €5-7 εκατ. ετησίως πλέον), αποτελεί ένα εγγυημένο, θεσμοθετημένο έσοδο που εξασφαλίζει βασική λειτουργικότητα.

• Μηδενική εμπορική αξία μέσων ενημέρωσης αλλά με μεγάλη πολιτική σημασία ως επικοινωνιακά εργαλεία. Επομένως σε επίπεδο ρευστοποιήσιμης περιουσίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσιζε να πουλήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, το καθαρό ταμείο του ,σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διαμορφωνόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Λεφτά θα υπάρξουν

Τα οικονομικά δεν απασχολούν μόνο τα κόμματα, καθώς πάμε βουρ για εκλογική χρονιά - καθαρόαιμο γαλάζιο πουλάκι μου τιτίβισε πως το σενάριο για εκλογές το Φθινόπωρο είναι 70-30 σήμερα που μιλάμε στο μυαλό του Κυριάκου, ενώ πριν ήταν 60-40.

Απασχολούν πρωτίστως την οικονομία.

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Στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ΠΔΠ 2028-2034, (οι πιστοί μου ξέρουν τι είναι αυτό), λέγοντας ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα υπάρχει το ποσό των 49,5 δισ. ευρώ. Όμως θα υπάρξουν και πόροι από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, ύψους 450 δισ. ευρώ.

Όμως αυτό το γλυκούλι Ταμείο θα έχει σκληρή πόρτα. «Εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο» εξήγησε ο Κυριάκος.

Η ευχή

Και ολοκλήρωσε την δημόσια τοποθέτηση με μια ευχή. «Η διαπραγμάτευση εντός της ΕΕ να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι όμως δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού».

Στο ψητό

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Στο τέλος μπήκε στο ψητό: «Άρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία, το β’ εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά».

Κάπως έτσι θα μπουν τα σκληρά προεκλογικά διλήμματα, ιδιαίτερα αν πράγματι οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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