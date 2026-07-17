Άγριος καβγάς Άδωνι - Τσουκαλά: «Ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη» - «Πήγατε κουβά»

Υψηλοί τόνοι σε τηλεοπτική εκπομπή

Μάνος Χατζηγιάννης

Άγριος καβγάς Άδωνι - Τσουκαλά: «Ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη» - «Πήγατε κουβά»
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Σε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση μετατράπηκε σήμερα το πρωί η συνύπαρξη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά στο κανάλι του Action 24.

Οι τόνοι υψήθηκαν με αφορμή τις διώξεις κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την αλλαγή προσώπων στο τηλεοπτικό στούντιο, όταν ο κ. Τσουκαλάς θα αντικαθιστούσε τον κ. Γεωργιάδη στον αέρα της εκπομπής, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Α, το καλό μας παιδί, που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι δεν έχει ανανεωθεί.».

Εισερχόμενος στο στούντιο, ο κ. Τσουκαλάς είπε από την πλευρά του: «Ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε να έχει κρυφτεί κανονικά. Πήγε κουβά. Δεν λέγατε, κ. υπουργέ, ότι δεν θα παραπεμφθεί κανένας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

«Εγώ είχα πει, εδώ στο Action, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτιλιστεί και ότι θα παραπέμψει τρεις ή τέσσερις», απάντησε ο υπουργός Υγείας, με τον παρουσιαστή να τον επιβεβαιώνει.

Στη συνέχεια, οι κύριοι Γεωργιάδης και Τσουκαλάς αντιπαρατέθηκαν για τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι το μείζον είναι ότι παραπέμφθηκαν στελέχη της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης ανταπάντησε αναρωτώμενος «γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κ. Ανδρουλάκη που συνελήφθησαν;», με τον κ. Τσουκαλά να απαντά για το στέλεχος της ΝΔ στο Ηράκλειο που «διώκεται για 10 εκατ. ευρώ».

Κλείνοντας την κουβέντα τους, ο υπουργός Υγείας είπε για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι «η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα και το ξέρετε κ. Τσουκαλά. Και οι τέσσερις θα αθωωθούν και εκεί παίξατε τα ρέστα σας», με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να απαντά ότι «εσείς παίξατε τα ρέστα σας ότι δεν θα παραπεμφθούν».

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