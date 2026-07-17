Costa Concordia: Ο «ναυτικός χαιρετισμός» που κόστισε 33 ζωές

Τον Ιανουάριο του 2012, το κρουαζιερόπλοιο Costa Concordia προσάραξε σε βραχώδη ύφαλο στα ρηχά νερά κοντά στο νησί Τζίλιο της Ιταλίας και ανατράπηκε, προκαλώντας τον θάνατο 32 ανθρώπων.

Ωστόσο, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο κυβερνήτης του πλοίου, Φραντσέσκο Σκετίνο, είχε ακολουθήσει την προκαθορισμένη πορεία του. Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix Shipwrecked: Nightmare at Sea, το οποίο ανασυνθέτει τις τελευταίες ώρες του μοιραίου ταξιδιού μέσα από μαρτυρίες επιζώντων επιβατών, μελών του πληρώματος, διασωστών και ερευνητών.

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