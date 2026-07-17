Χαρδαλιάς: Δημοπρατούμε το νέο 64ο Νηπιαγωγείο στα Κάτω Πατήσια με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερηθεί τις ευκαιρίες που δικαιούται», δήλωσε ο περιφερειάρχης

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαρδαλιάς: Δημοπρατούμε το νέο 64ο Νηπιαγωγείο στα Κάτω Πατήσια με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Περιφέρεια Αττικής δημοπράτησε το νέο 64ο Νηπιαγωγείο στα Κάτω Πατήσια με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και προϋπολογισμό 961.447 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
  • Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν 50 νήπια και θα περιλαμβάνουν πλήρεις υποδομές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρία, με παράδοση προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2028.
  • Η Περιφέρεια στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, επενδύοντας σε σύγχρονες και ασφαλείς εκπαιδευτικές υποδομές για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως περιοχής.
  • Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος, έχουν προχωρήσει έργα για 43 νέες σχολικές μονάδες σε όλη την Αττική με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ.
  • Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 11 νηπιαγωγεία, 9 δημοτικά, 9 γυμνάσια-λυκειακές σχολές και 14 παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί.
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Στη δημοπράτηση μιας νέας μονάδας προσχολικής αγωγής, του 64ου Νηπιαγωγείου Αθηνών στα Κάτω Πατήσια, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την κάλυψη των αναγκών εργαζόμενων γονέων σε μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του κέντρου της πρωτεύουσας.

Το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», (Προτεραιότητα 4Α, Ταμείο: ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό 961.447 ευρώ πλέον ΦΠΑ και με φορέα υλοποίησης την ΚΤΥΠ Α.Ε. που άλλωστε διενεργεί και τον σχετικό διαγωνισμό.

«Τον περασμένο Μάρτιο εντάξαμε το 64ο Νηπιαγωγείο στο πρόγραμμά μας, ανταποκρινόμενοι σε ένα πάγιο αίτημα των συνανθρώπων μας σε μια περιοχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες. Σήμερα, είμαστε χαρούμενοι, γιατί και αυτή η δέσμευσή μας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η δική μας πολιτική επιλογή είναι ξεκάθαρη: κανένα παιδί δεν θα στερηθεί τις ευκαιρίες που δικαιούται, σε όποια γειτονιά και αν μεγαλώνει. Σε αυτό το πλαίσιο, κατευθύνουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους μας εκεί όπου πιάνουν τόπο, εκεί όπου αλλάζουν την καθημερινότητα και μειώνουν τις ανισότητες. Δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια. Επενδύουμε στην ασφάλεια, στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και στην προοπτική κάθε παιδιού.

Η ένταξη αυτού του νηπιαγωγείου σε μια γειτονιά που το έχει πραγματικά ανάγκη, έχει για εμάς ιδιαίτερο βάρος. Είναι η απόδειξη ότι η Περιφέρεια Αττικής ακούει, σχεδιάζει και παρεμβαίνει με κοινωνικό πρόσημο, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ταχύτητα, σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε., ώστε κάθε γειτονιά της Αττικής να διαθέτει σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιμες εκπαιδευτικές υποδομές. Γιατί η παιδεία δεν είναι κόστος. Είναι η πιο ουσιαστική επένδυση στο κοινό μας μέλλον».

Οι νέες εγκαταστάσεις του 64ου Νηπιαγωγείου Αθηνών θα ανεγερθούν σε οικόπεδο επί της οδού Παρασκευοπούλου στα Κάτω Πατήσια και θα μπορούν να εξυπηρετήσουν συνολικά 50 νήπια. Η δομή θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο υποδοχής, γραφείο νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής νηπίων - ενηλίκων - ΑΜΕΑ, χώρο καθαρισμού, αίθουσα ανάπαυσης, τραπεζαρία και κουζίνα. Επιπλέον προβλέπονται διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου με πλακόστρωτα, κλίμακες και φυτεύσεις πρασίνου, ενώ όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του νηπιαγωγείου θα είναι απόλυτα προσβάσιμοι από παιδιά με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2028.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διοίκηση της Περιφέρειας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» έχει προχωρήσει στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία 43 νέων σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλη την Αττική, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η κατασκευή:

  • 11 Νηπιαγωγείων, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ,
  • 9 Δημοτικών Σχολείων, με προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ,
  • 9 Γυμνασίων και Λυκείων, με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ,
  • 14 παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, με προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ, καθώς και μελέτες ωρίμανσης σχολικών μονάδων, ύψους 4 εκ. ευρώ
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