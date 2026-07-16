Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, πυκνός καπνός πνίγει το εσωτερικό της τράπεζας, ενώ οι εργαζόμενοι τρέχουν πανικόβλητοι να βρουν καταφύγιο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης με μολτοφ στην τπεζα Marfin στις 5 Μαΐου 2010, όπου πυκνός καπνός πνίγει το εσωτερικό σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. συνέδεσε τρεις κατηγορούμενους με την υπόθεση αξιοποιώντας φωτογραφίες από το παρελθόν τους, δύο άνδρες 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών.
  • Η ταυτοποίηση βασίστηκε σε συγκεκριμένα σακίδια που έφεραν οι ύποπτοι, χωρίς απόλυτη βιομετρική επιβεβαίωση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.
  • Μια 46χρονη γυναίκα, που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία, καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας στον πεζόδρομο της οδού Σταδίου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με ομοιότητες στο πρόσωπο αλλά χωρίς πλήρη ταυτοποίηση.
  • Η τελική αξιολόγηση της ταυτότητας των κατηγορουμένων και η σύνδεσή τους με την επίθεση παραμένει υπό την κρίση των δικαστικών αρχών.
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Τη στιγμή της δολοφονικής εμπρηστικής επίθεσης με μολότοφ στην Marfin, στις 5 Μαΐου 2010 με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άτομα, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Μέσα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, πυκνός καπνός πνίγει το εσωτερικό της τράπεζας, ενώ οι εργαζόμενοι τρέχουν πανικόβλητοι να βρουν καταφύγιο.

Τα δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία

Επίσης, σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το Mega, απεικονίζεται ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπό του, να κρατά σφυρί και να ετοιμάζεται να σπάσει η τζαμαρία της τράπεζας, λίγα λεπτά πριν από την τραγωδία.

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Marfin: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές που «έδειξαν» τους υπόπτους

Στο μεταξύ, το αρχείο διακοπών από την περίοδο 2008-2010 αποτελεί το κλειδί της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύνδεση των τριών κατηγορουμένων με την τραγική. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι αρχές οδηγήθηκαν σε δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών αξιοποιώντας φωτογραφίες από το προσωπικό τους παρελθόν. Στις λήψεις αυτές, ο ένας εκ των δύο 42χρονων συλληφθέντων - ο οποίος περιγράφεται ως ψηλός με γυαλιά μυωπίας και είχε καταγραφεί έξω από το τραπεζικό κατάστημα της Marfin την ημέρα που εκδηλώθηκε ο εμπρησμός- εικονίζεται δίπλα σε ένα συγκεκριμένο σακίδιο πλάτης.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το χαρακτηρίζει στην έκθεσή της ως «σακίδιο Β». Οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω του ένα χαρακτηριστικό ίχνος σκουριάς. Αυτό το σημάδι το καθιστά εντελώς μοναδικό. Την ίδια ώρα, η ανάλυση οδήγησε στην ταυτοποίηση και ενός δεύτερου σακιδίου, μαύρου χρώματος, το οποίο φέρει μια κόκκινη στάμπα μουσικού συγκροτήματος.

Το κενό στα βιομετρικά χαρακτηριστικά

Πάντως, η εργαστηριακή αυτή σύνδεση δεν συνοδεύεται από απόλυτη βιομετρική επιβεβαίωση. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια ακολουθούν ένα αυστηρό πρωτόκολλο, βάσει του οποίου ξεκαθαρίζεται ότι η ταυτοποίηση των προσώπων με βάση τα φυσικά τους χαρακτηριστικά είναι είτε αδύνατη είτε περιορίζεται στο ότι η μορφή τους απλώς «προσομοιάζει» με εκείνη των δραστών. Η αστυνομική έκθεση δεν καταλήγει σε βιομετρική ταύτιση.

Αντίθετα, στηρίζει τη σύνδεση των προσώπων από τις διακοπές με τα άτομα που έδρασαν στα επεισόδια αποκλειστικά στα σακίδια που κουβαλούσαν.

Η διαδρομή της 46χρονης από τη Βρετανία

Επίσης, όπως έχει γίνει γνωστό, στο κάδρο των αρχών βρίσκεται και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία.

Οι κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει στον πεζόδρομο της οδού Σταδίου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, χωρίς πάντως να βρίσκεται ακριβώς έξω από το κτίριο της Marfin. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της ήταν καλυμμένα με μαύρα γυαλιά ηλίου. Η έκθεση σημειώνει ότι η φιγούρα στον πεζόδρομο παρουσιάζει ομοιότητες με τη γυναίκα των φωτογραφιών από τις διακοπές. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια αποφεύγουν να μιλήσουν για πλήρη ταύτιση της 46χρονης, αφήνοντας την τελική αξιολόγηση στις δικαστικές αρχές.

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