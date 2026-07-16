Marfin: Νέα ντοκουμέντα με τους δύο προφυλακισμένους για τον φονικό εμπρησμό

Snapshot Νέες φωτογραφίες από τη δικογραφία της υπόθεσης Marfin δείχνουν τους δύο 42χρονους προφυλακισμένους δράστες λίγα λεπτά μετά τον εμπρησμό της τράπεζας.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο που οδήγησε στον θάνατο εργαζομένων της τράπεζας.

Μαρτυρίες τοποθετούν τον «ψηλό» στη θραύση του υαλοπίνακα και πιθανή συμμετοχή στην κύρια επίθεση, ενώ η 46χρονη συνδέεται με την ομάδα που έβαλε τη φωτιά χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο ρόλος της.

Οι δικαστικές Αρχές ερευνούν την ταυτότητα του αποστολέα ανώνυμου e-mail που αναφέρεται στη δικογραφία, ενώ άλλα άτομα που κατονομάζονται σε αυτό δήλωσαν ότι συνεργάζονται με τις Αρχές.

Συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και αναμένουν την τελική απόφαση για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

Νέες φωτογραφίες από τη δικογραφία της υπόθεσης Marfin έρχονται στο φως, με τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί για την τραγωδία να εμφανίζονται σε δράση λίγα λεπτά μετά τον εμπρησμό του κτιρίου της τράπεζας.

Οι εικόνες, οι οποίες αποκάλυψε το Mega, αποτυπώνουν τους δύο άνδρες κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης στο κτίριο της Νομαρχίας Αθηνών, στη λεωφόρο Συγγρού, λίγο μετά το φονικό στη Marfin.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τους ίδιους δράστες που προκάλεσαν την τραγωδία στην τράπεζα. Ο ένας, γνωστός ως «ψηλός», φέρει μαύρο κράνος full face, χακί καπέλο και μαύρη τσάντα πλάτης. Ο δεύτερος, με το προσωνύμιο «εναερίτης», φοράει καπέλο, μπλε μπουφάν και κόκκινο φουλάρι που καλύπτει το πρόσωπό του.

Οι δηλώσεις συγγενών και διασωθέντων

Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οδηγήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Συγγενείς των θυμάτων και διασωθέντες της τραγωδίας, μιλώντας στο MEGA, ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Δεν ξέρω αν αυτά τα στοιχεία είναι ικανά να πετύχουν μια καταδίκη σε ένα δικαστήριο. Αν είναι πραγματικά ένοχοι θα ήθελα να δω τα πρόσωπά τους και να δω τελικά τι θα πουν. Αν και νομίζω ότι μέχρι το τέλος δεν πρόκειται να παραδεχθούν ότι έχουν κάνει κάτι, γιατί ακριβώς όλα βασίζονται σε συνδυασμό γεγονότων και στοιχείων», ανέφερε ένας από τους συγγενείς.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό της απόφασης προφυλάκισης των δύο 42χρονων, οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι για τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων, επισημαίνεται ότι ο καθένας είχε συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Οι δύο δράστες ενήργησαν, όπως σημειώνεται, με βάση ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας.

Μαρτυρίες και καταθέσεις

Μαρτυρίες και καταθέσεις που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται πως υπέδειξαν τους δύο 42χρονους, οι οποίοι είχαν σημάνθει με τους αριθμούς «8» και «11» από τους αστυνομικούς. Η 46χρονη, η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα από την Αγγλία, φέρει το νούμερο «7».

Σύμφωνα με τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες, ο 42χρονος «ψηλός» ήταν αυτός που έσπασε τον υαλοπίνακα, με το αστυνομικό συμπέρασμα να καταλήγει ότι «για το άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό «8» προκύπτει η ισχυρότερη σύνδεση με την ενεργό φάση της επίθεσης. Το άτομο αυτό είχε κεντρικό εκτελεστικό ρόλο, τουλάχιστον στη θραύση του υαλοπίνακα, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή του στην κύρια επιθετική ενέργεια».

Ως προς την 46χρονη, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει σύνδεση με την ομάδα που έβαλε τη φωτιά στην τράπεζα, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί ο εκτελεστικός της ρόλος.

Το ανώνυμο e-mail

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ταυτοποιήσουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επίθεση. Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές ζήτησαν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανωνύμου e-mail που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το email είναι και το όνομα ενός ατόμου, το οποίο εκείνο το διάστημα βρισκόταν στις φυλακές. Παράλληλα, εμφανίστηκαν δια των δικηγορών τους και άλλα άτομα που κατονομάζονται στο ανώνυμο e-mail και δήλωσαν ότι τίθενται στη διάθεση των Αρχών.

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