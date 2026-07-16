Marfin: Νέα ντοκουμέντα με τους δύο προφυλακισμένους για τον φονικό εμπρησμό

Οι αρχές ζήτησαν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανωνύμου e-mail που περιλαμβάνεται στη δικογραφία

Μίλτος Τσεκούρας

Marfin: Νέα ντοκουμέντα με τους δύο προφυλακισμένους για τον φονικό εμπρησμό
Phasma
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νέες φωτογραφίες από τη δικογραφία της υπόθεσης Marfin δείχνουν τους δύο 42χρονους προφυλακισμένους δράστες λίγα λεπτά μετά τον εμπρησμό της τράπεζας.
  • Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο που οδήγησε στον θάνατο εργαζομένων της τράπεζας.
  • Μαρτυρίες τοποθετούν τον «ψηλό» στη θραύση του υαλοπίνακα και πιθανή συμμετοχή στην κύρια επίθεση, ενώ η 46χρονη συνδέεται με την ομάδα που έβαλε τη φωτιά χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο ρόλος της.
  • Οι δικαστικές Αρχές ερευνούν την ταυτότητα του αποστολέα ανώνυμου e-mail που αναφέρεται στη δικογραφία, ενώ άλλα άτομα που κατονομάζονται σε αυτό δήλωσαν ότι συνεργάζονται με τις Αρχές.
  • Συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και αναμένουν την τελική απόφαση για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων.
Snapshot powered by AI

Νέες φωτογραφίες από τη δικογραφία της υπόθεσης Marfin έρχονται στο φως, με τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί για την τραγωδία να εμφανίζονται σε δράση λίγα λεπτά μετά τον εμπρησμό του κτιρίου της τράπεζας.

Οι εικόνες, οι οποίες αποκάλυψε το Mega, αποτυπώνουν τους δύο άνδρες κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης στο κτίριο της Νομαρχίας Αθηνών, στη λεωφόρο Συγγρού, λίγο μετά το φονικό στη Marfin.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τους ίδιους δράστες που προκάλεσαν την τραγωδία στην τράπεζα. Ο ένας, γνωστός ως «ψηλός», φέρει μαύρο κράνος full face, χακί καπέλο και μαύρη τσάντα πλάτης. Ο δεύτερος, με το προσωνύμιο «εναερίτης», φοράει καπέλο, μπλε μπουφάν και κόκκινο φουλάρι που καλύπτει το πρόσωπό του.

marfin.jpg

Οι δηλώσεις συγγενών και διασωθέντων

Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οδηγήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Συγγενείς των θυμάτων και διασωθέντες της τραγωδίας, μιλώντας στο MEGA, ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Δεν ξέρω αν αυτά τα στοιχεία είναι ικανά να πετύχουν μια καταδίκη σε ένα δικαστήριο. Αν είναι πραγματικά ένοχοι θα ήθελα να δω τα πρόσωπά τους και να δω τελικά τι θα πουν. Αν και νομίζω ότι μέχρι το τέλος δεν πρόκειται να παραδεχθούν ότι έχουν κάνει κάτι, γιατί ακριβώς όλα βασίζονται σε συνδυασμό γεγονότων και στοιχείων», ανέφερε ένας από τους συγγενείς.

marfin2.jpg

Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό της απόφασης προφυλάκισης των δύο 42χρονων, οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι για τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων, επισημαίνεται ότι ο καθένας είχε συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Οι δύο δράστες ενήργησαν, όπως σημειώνεται, με βάση ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας.

Μαρτυρίες και καταθέσεις

Μαρτυρίες και καταθέσεις που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται πως υπέδειξαν τους δύο 42χρονους, οι οποίοι είχαν σημάνθει με τους αριθμούς «8» και «11» από τους αστυνομικούς. Η 46χρονη, η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα από την Αγγλία, φέρει το νούμερο «7».

Σύμφωνα με τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες, ο 42χρονος «ψηλός» ήταν αυτός που έσπασε τον υαλοπίνακα, με το αστυνομικό συμπέρασμα να καταλήγει ότι «για το άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό «8» προκύπτει η ισχυρότερη σύνδεση με την ενεργό φάση της επίθεσης. Το άτομο αυτό είχε κεντρικό εκτελεστικό ρόλο, τουλάχιστον στη θραύση του υαλοπίνακα, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή του στην κύρια επιθετική ενέργεια».

Ως προς την 46χρονη, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει σύνδεση με την ομάδα που έβαλε τη φωτιά στην τράπεζα, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί ο εκτελεστικός της ρόλος.

Το ανώνυμο e-mail

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ταυτοποιήσουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επίθεση. Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές ζήτησαν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανωνύμου e-mail που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το email είναι και το όνομα ενός ατόμου, το οποίο εκείνο το διάστημα βρισκόταν στις φυλακές. Παράλληλα, εμφανίστηκαν δια των δικηγορών τους και άλλα άτομα που κατονομάζονται στο ανώνυμο e-mail και δήλωσαν ότι τίθενται στη διάθεση των Αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα απομεινάρια της Wagner στην Αφρική: Ο γιος του Πριγκοζίν ελέγχει μια χώρα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: 970 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων επανεξετάζονται μετά την υπόθεση Λιανά

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαδραστική συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα προγραμματίζει για απόψε η ΕΛΑΣ

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Ο απολογισμός της στην τελευταία της συνέντευξη - «Δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα, είμαι περαστική σε αυτή τη ζωή»

06:40LIFESTYLE

«Οδύσσεια»: Σήμερα η πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες για το έπος του Νόλαν – Διθυραμβικές κριτικές στον διεθνή Τύπο

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιμένει στην ατζέντα των έργων και της οικονομίας - Σταθερά στο 2027 οι εκλογές, νέες αιχμές για Σαμαρά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Νέα ντοκουμέντα με τους δύο προφυλακισμένους για τον φονικό εμπρησμό

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράταση στις αιτήσεις για τα επιδόματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:48ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 16χρονος από στάση τραμ στον Πειραιά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Ιουλίου

05:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νύχτα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους σε Κίεβο και Χάρκοβο - 13 νεκροί την Τετάρτη

05:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στους 39 βαθμούς ανεβαίνει το θερμόμετρο με βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά - Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Συνελήφθη 20χρονος για απειλές θανάτου κατά του Νάιτζελ Φάρατζ

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε την απελευθέρωση Αμερικανίδας πολίτη από το Ιράν ως «πράξη καλής θελήσεως»

04:40ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σφοδρά πλήγματα στο Ιράν - Εκκενώθηκε νοσοκομείο παιδιών με καρκίνο - Η Τεχεράνη χτυπά το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε άδειο πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα έσπασε δύο περιπολικά - Μεταφέρθηκε στο «Παπαγεωργίου»

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν μη επανδρωμένα συστήματα στην Αρμπίλ του Κουρδιστάν

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας αποκάλυψε τη δοκιμή εγχώριου βαλλιστικού πυραύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

22:32LIFESTYLE

Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος μετά τη σύγκρουση του ΙΧ με το βυτιοφόρο – Σοβαρά τραυματίας ο ανήλικος γιος της οικογένειας

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Στον τελικό με μυθική ανατροπή και δύο ασίστ Μέσι!

05:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στους 39 βαθμούς ανεβαίνει το θερμόμετρο με βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά - Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε νεκρή η Ματούλα - Ο γιος της Λορέντζο Καριέρε ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Kατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από ένα μήνα

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ