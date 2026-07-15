Marfin: «Για καλή μου τύχη ήμουν στη φυλακή εκείνη την ημέρα» γράφει πρόσωπο για το ανώνυμο email

Snapshot Άνδρας με το όνομα Νικολάι Πολυκαρπόφ αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση Marfin, καθώς βρισκόταν στη φυλακή την ημέρα του εγκλήματος.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης Θανάσης Καμπαγιάννης χαρακτηρίζει το ανώνυμο email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία ως αναξιόπιστο και αμφισβητεί την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η σύλληψη των κατηγορουμένων δεν στηρίζεται σε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, αλλά σε αμφισβητούμενες φωτογραφίες και ισχυρισμούς της αστυνομίας.

Το όνομα του εντολέα του Καμπαγιάννη περιλαμβάνεται στο ανώνυμο email, όπου όμως κατονομάζεται και άλλο πρόσωπο που βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές την ημέρα της επίθεσης.

Η υπεράσπιση ζητά την ταυτοποίηση του αποστολέα του email και επισημαίνει τις επανειλημμένες αλλαγές στην ταυτότητα του ατόμου που φέρεται σε σχετικές φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι οι δίκες στηρίζονται σε αδύναμες δικογραφίες. Snapshot powered by AI

Το ανώνυμο email για τη Marfin με κατονομάζει ως φυσικό αυτουργό αλλά ήμουν στη φυλακή εκείνη την ημέρα, γράφει άνδρας με όνομα Νικολάι Πολυκαρπόφ στο facebook, με τον συνήγορο υπεράσπισης ενός εκ των συλληφθέντων, Θανάση Καμπαγιάννη, να ισχυρίζεται πως το μήνυμα που υποτίθεται ότι εστάλη ανωνύμως στην Ελληνική Αστυνομία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - κάτι που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει διαψεύσει- εκκινώντας τη νέα διαδικασία για τον εντοπισμό των κουκουλοφόρων που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου στις 5 Μαϊου του 2010, δεν μπορεί να σταθεί νομικά.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης του facebook Νικολάι Πολυκαρπόφ ισχυρίζεται ότι το όνομά του περιλαμβάνεται στο ανώνυμο email που φέρεται να έχει ενταχθεί στη δικογραφία για την υπόθεση της Marfin, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά στο πρόσωπό του καταρρίπτεται από το γεγονός ότι την ημέρα της τραγωδίας βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Newsbomb, στο αρχικό διαβιβαστικό δεν περιλαμβάνεται το όνομα Νικολάι Πολυκαρπόφ αλλά ένα άλλο επώνυμο και το μικρό όνομα Πολύκαρπος -μαζί με ακόμη 7 πρόσωπα που κατονομάζονται ως οι υπεύθυνοι για τον φονικό εμπρησμό του 2010- ονοματεπώνυμο με το οποίο προφανώς ταυτίζεται ο χρήστης του facebook Νικολάι Πολυκαρπόφ.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο πρόσωπο, στο επίμαχο ανώνυμο email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία βάσει της οποίας συνελήφθησαν δύο 42χρονοι και η 46χρονη στη Μεγάλη Βρετανία, κατονομάζεται ως φυσικός δράστης της επίθεσης στη Marfin, όπου κάηκαν ζωντανοί ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, η Παρασκευή Ζούλια και η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου.

«Για καλή μου τύχη, από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2013 βρισκόμουν στη φυλακή, άρα αυτονόητα ήταν αδύνατο να βρίσκομαι στη διαδήλωση της 5ης Μάη του 2010 έξω από τη Marfin. Συγκεκριμένα, την επίμαχη ημέρα εργαζόμουν στην καντίνα των φυλακών Κορυδαλλού. Κι όπως έγραψα και χθες, δεν είμαι ο Πυθαγόρας για να βρίσκομαι σε δύο σημεία ταυτόχρονα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Στην ίδια ανάρτηση κάνει λόγο για «δικογραφία - κουρελόχαρτο» και δηλώνει πως θα προχωρήσει και σε νομικές ενέργειες.

Η ανάρτηση στο facebook

Καμπαγιάννης για Marfin: «Δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης των κατηγορουμένων – Το ανώνυμο email είναι αναξιόπιστο»

Τη θέση ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να ταυτοποιούν τους κατηγορούμενους στην υπόθεση της Marfin διατύπωσε ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική Πολιτεία έχει υποχρέωση να διαλευκάνει την υπόθεση, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία.

Όπως ανέφερε, «μιλώντας με σεβασμό στην αναγκαιότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη, η ελληνική Πολιτεία έχει υποχρέωση να εξιχνιάσει την υπόθεση». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων που κατηγορούνται, ενώ κάλεσε όποιον γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων στοιχείων να τα παρουσιάσει.

Αναφερόμενος στον εντολέα του, υποστήριξε ότι συμμετείχε στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το υποκατάστημα της Marfin ούτε συμμετείχε σε επεισόδια.

Ο κ. Καμπαγιάννης υποστήριξε ακόμη ότι η σύλληψη του εντολέα του δεν βασίστηκε σε κάποιο πραγματικό στοιχείο που να τον συνδέει με την επίθεση, αλλά σε έναν ισχυρισμό της Αστυνομίας ότι αντικείμενο που φέρεται να κρατά σε μία φωτογραφία μοιάζει με αντικείμενο που εμφανίζεται σε άλλη φωτογραφία από προσωπικές του στιγμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ανώνυμο email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σημειώνοντας ότι σε αυτό αναφέρεται και το όνομα του εντολέα του. Ωστόσο, όπως είπε, στο ίδιο email κατονομάζεται ως βασικός φυσικός αυτουργός πρόσωπο που έχει δηλώσει δημόσια ότι στις 5 Μαΐου 2010 βρισκόταν στη φυλακή. «Αντιλαμβάνεστε πόσο αναξιόπιστο είναι ένα ανώνυμο email», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υπεράσπιση ζητά να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του.

Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι ο άνθρωπος που απεικονίζεται στις φωτογραφίες είναι ο εντολέας του, επισημαίνοντας πως η ίδια η Αστυνομία αναφέρει στη δικογραφία ότι από το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων. Ο δικηγόρος διέψευσε επίσης ότι υπάρχουν φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές ή διακοπές μέσω των οποίων έγινε η ταυτοποίηση των συλληφθέντων, χαρακτηρίζοντας ανακριβείς σχετικές αναφορές.

Τέλος, υποστήριξε ότι το πρόσωπο που φέρεται να απεικονίζεται στις επίμαχες φωτογραφίες έχει αποδοθεί κατά καιρούς σε τρία διαφορετικά άτομα. Όπως είπε, η πρώτη υπόθεση κατέληξε σε αθώωση, το 2021 κατονομάστηκε διαφορετικό πρόσωπο στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ σήμερα εμφανίζεται τρίτος άνθρωπος ως δήθεν ταυτοποιημένος. «Αν είναι να στήνεται κάθε πέντε χρόνια μία δίκη χωρίς δεμένες δικογραφίες, τότε αυτό αποτελεί μαρτύριο», κατέληξε.

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