Νέα δεδομένα για Marfin: Αυτός πέταξε τη φονική μολότοφ - Προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα ψηφιακά ευρήματα

Κατερίνα Ρίστα

Νέα δεδομένα για Marfin: Αυτός πέταξε τη φονική μολότοφ - Προφυλακίστηκαν οι 2 συλληφθέντες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι έρευνες για την εμπρηστική επίθεση στην Marfin εστιάζουν σε έναν άνδρα που φαίνεται να πέταξε τη μολότοφ μέσα στην τράπεζα μετά από το σπάσιμο της βιτρίνας.
  • Τα ψηφιακά ευρήματα από τις κατ' οίκον έρευνες και οι καταθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία που αναφέρει γυναικεία φωνή να φωνάζει «κάψτε τους», είναι κρίσιμα για την υπόθεση.
  • Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους, παρά τις αρνήσεις τους για συμμετοχή στα επεισόδια.
  • Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση λόγω του κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων από τους κατηγορούμενους.
  • Η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα για τη συμμετοχή της στην υπόθεση.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίκεντρο των ερευνώνγια την εμπρηστική επίθεση στην Marfin έχει μεταφερθεί σε έναν άνδρα που καταγράφεται σε οπτικό υλικό δίπλα στον 42χρονο συλληφθέντα, ο οποίος φέρεται να σπάει με βαριοπούλα τη βιτρίνα του υποκαταστήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας θεωρείται από τους ερευνητές το πρόσωπο που αμέσως μετά εκτόξευσε τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας Marfin.

Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη σχηματίσει μια αρκετά σαφή εικόνα για τον σωματότυπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

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Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν τα ψηφιακά ευρήματα από τις κατ' οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και καταθέσεις, τουλάχιστον 9 στον αριθμό και μάλιστα σε μια από αυτές υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκε γυναικεία φωνή να φωνάζει «κάψτε τους, κάψτε τους» κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

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Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση του εμπρησμού του υποκαταστήματος της Marfin στη Σταδίου, από τον οποίο τον Μάιο του 2010 έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Oι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin οδηγήθηκαν στον ανακριτή νωρίς το πρωί της Τρίτης προκειμένου να απολογηθούν.

Κατά πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι επέμειναν στην απολογία τους ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στα επεισόδια έξω από το υποκατάστημα της Marfin. Ο κατηγορούμενος που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά αποχώρησε μόλις ξεκίνησαν τα επεισόδια. Ο δεύτερος φέρεται να ανέφερε ότι βρισκόταν στην ίδια πορεία, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκεί όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή, εκτιμώντας ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται, υπάρχει κίνδυνος να τελέσουν νέα αδικήματα.

Το τρίτο άτομο που ταυτοποιήθηκε, η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στη Βρετανία, αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα.

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[388384] ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ EMΠPHΣTIKH EΠIΘEΣH ΣΤΗ MARFIN

Eurokinissi
[388384] ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ EMΠPHΣTIKH EΠIΘEΣH ΣΤΗ MARFIN
Eurokinissi
[388384] ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ EMΠPHΣTIKH EΠIΘEΣH ΣΤΗ MARFIN
Eurokinissi
[388384] ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ EMΠPHΣTIKH EΠIΘEΣH ΣΤΗ MARFIN
Eurokinissi

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