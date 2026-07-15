Πολύκαρπος Γεωργιάδης για δικογραφία Marfin: «Από το μέιλ έμαθα ότι ήμουν σε δύο σημεία ταυτόχρονα»

Τι αναφέρει σε επιστολή του ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης που κατονομάζεται ως ένας από τους δράστες στη δικογραφία για τον εμπρησμό της Marfin

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πολύκαρπος Γεωργιάδης για δικογραφία Marfin: «Από το μέιλ έμαθα ότι ήμουν σε δύο σημεία ταυτόχρονα»
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης αμφισβητεί τη δικογραφία για τον εμπρησμό της Marfin, δηλώνοντας ότι βρισκόταν φυλακισμένος και εργαζόταν στην καντίνα των φυλακών Κορυδαλλού την ημέρα της επίθεσης.
  • Σε ανώνυμο email που τον κατονομάζει ως δράστη, αναφέρεται πως ήταν ταυτόχρονα και έξω από την τράπεζα, γεγονός που ο ίδιος χαρακτηρίζει αδύνατο και ως «διτοπία».
  • Καταγγέλλει τη δικογραφία ως σκευωρία με αδύναμα στοιχεία, που έχει οδηγήσει άδικα σε φυλάκιση δύο ατόμων και ενδεχομένως τρίτου.
  • Κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου των τριών εργαζομένων στη Marfin και για προσπάθεια ποινικοποίησης της λαϊκής αντίστασης.
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Σε επιστολή του ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης, ο οποίος κατονομάζεται σε ανώνυμο email ότι ανήκει στους δράστες του εμπρησμού της Marfin, αμφισβητεί τα στοιχεία της δικογραφίας.

Όπως ανέφερε την 5η Μαΐου 2010, όταν έγινε η επίθεση με μολότοφ στην τράπεζα, ο ίδιος βρισκόταν στον πρώτο όροφο της Α πτέρυγας των Φυλακών Κορυδαλλού και μοίραζε τρόφιμα ως εργαζόμενα στην καντίνα της φυλακής.

«Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «διτοπία», δηλαδή η ικανότητα κάποιου να βρίσκεται σε δυο διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα. Μέχρι χθες γνώριζα πως η αφήγηση αυτή του Πορφυρίου άνηκε στη σφαίρα της μεταφυσικής, καθώς οι νόμοι της φυσικής δεν πολυσυμφωνούν», σημείωσε στην επιστολή του στο omniatv ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Ωστόσο η γνώση μου αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση μετά την ανάγνωση του ανώνυμου μέιλ που έστειλαν στον εαυτό τους οι Κλουζώ που «εξιχνιάζουν» για νιοστή φορά την υπόθεση για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Απ’ ότι έμαθα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της 5ης Μάη του 2010 βρισκόμουν σε δυο σημεία ταυτόχρονα: έξω από την Μαρφίν -μαζί με άλλα 7 άτομα που κατονομάζονται στο μέιλ- ως φυσικός αυτουργός του εμπρησμού της τράπεζας και του θανάτου τριών εργαζομένων και στον πρώτο όροφο της Α’ πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, μοιράζοντας τρόφιμα ως εργαζόμενος της «καντίνας» της φυλακής. Γιατί, αν δε με ξεγελά η μνήμη μου, από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2013 βρισκόμουν έγκλειστος στη φυλακή. Ένα απλό γκουγκλάρισμα αρκεί για να σας πείσει…».

Παράλληλα έκανε λόγο για «σκευωρία που θα καταρρεύσει με πάταγο». «Θα ήτανε για γέλια αυτό το κουρελόχαρτο που καταχρηστικά αποκαλείται «δικογραφία» εάν αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονταν άδικα δυο άνθρωποι στη φυλακή (με ενδεχόμενο να γίνουν τρεις). Και ακριβώς αυτό το σημείο του «ανώνυμου» μέιλ είναι ενδεικτικό της σοβαρότητας (ή μάλλον της έλλειψης σοβαρότητας) της νούμερα 3 «εξιχνίασης» του εμπρησμού της Μαρφίν. Είναι ενδεικτικό όμως και της κυνικότητας της νεοφιλελεύθερης – ακροδεξιάς κυβέρνησης, των αδίστακτων πτωματοφάγων που θέλουν να εκμεταλλευτούν πολιτικάντικα τον άδικο θάνατο τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Με στοιχεία της πλάκας προφυλακίζουν ανθρώπους με μοναδικό κριτήριο την πολιτική τους προέλευση από τον αναρικό/αντιεξουσιαστικό χώρο και ταυτόχρονα προσπαθούν να χτίσουν ένα πολιτικό αφήγημα που εγκληματοποιεί οποιαδήποτε μαζική λαϊκή αντίσταση απέναντι στις βάρβαρες πολιτικές τους», τόνισε.

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