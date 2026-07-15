Marfin: Να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου email, ζητά η ανακρίτρια

Snapshot Η ανακρίτρια ζητά την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης Marfin.

Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταχθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Στο σκεπτικό της κράτησης επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διακριτούς ρόλους στην τέλεση των πράξεων και υφίσταται οργανωμένο σχέδιο δράσης με αποδοχή του κινδύνου για τους εργαζόμενους.

Η οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πρόσβαση στη δικογραφία και λήψη περαιτέρω μέτρων.

Συνήγοροι άλλων προσώπων που αναφέρονται στο ανώνυμο email δήλωσαν διαθεσιμότητα να δώσουν εξηγήσεις αν κριθεί απαραίτητο από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση της Marfin με στόχο να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να συμπληρωθεί το αποδεικτικό υλικό γύρω από την τραγωδία του Μαΐου του 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας, Επαμεινώνδας Τσάκαλης, Παρασκευή Ζούλια και η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου.

Στο πλαίσιο της ανάκρισης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει ήδη από την πρώτη στιγμή να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Για τον σκοπό αυτό, η ανακρίτρια έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ αντίστοιχο αίτημα φέρεται να έχει υποβληθεί και από την υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων. Παράλληλα, στην ανάκριση έχει προσκομιστεί έγγραφο της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκει ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο δηλώνεται ότι βρίσκεται στη διάθεση των ελληνικών αρχών για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου της, να αποφασίσει τις περαιτέρω δικονομικές της ενέργειες.

Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι αναμένεται να μεταχθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας δεν επαρκεί η επιβολή περιοριστικών όρων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν διακριτούς και ουσιώδεις ρόλους στην τέλεση των πράξεων που τους αποδίδονται, χωρίς τη συμβολή του καθενός να μην είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα. Επιπλέον, γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο δράσης, με επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου που δημιουργήθηκε για τους εργαζομένους της τράπεζας, ενώ εκτιμάται ότι ο τρόπος δράσης τους καταδεικνύει ιδιαίτερη απαξία για την ανθρώπινη ζωή και δημιουργεί κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων, εφόσον αφεθούν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνήγοροι των υπολοίπων ατόμων που αναφέρονται στο ανώνυμο email και δεν έχουν συλληφθεί, έδωσαν σήμερα το παρόν στην ανακριτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Marfin και δήλωσαν ότι είναι στη διάθεση των αρχών, εφόσον κριθεί ότι πρέπει και αυτοί να δώσουν εξηγήσεις.

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