Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Snapshot Η τραγουδίστρια Σίλα Γεντζόγλου συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών που αφορούν καλλιτέχνες.

Περισσότερα από 20 άτομα, μεταξύ αυτών ο τηλεοπτικός παραγωγός Μεχμέτ Φατίχ Ακσόι και ο τραγουδιστής Ιλιάς Γιαλτσίντας, έχουν επίσης συλληφθεί.

Η Σίλα Γεντζόγλου θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφότου απολογήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Οι εισαγγελικές αρχές συγκέντρωσαν στοιχεία που υποδηλώνουν χρήση ή διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών από τους υπόπτους.

Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια μιας εκτεταμένης επιχείρησης που διεξάγεται τους τελευταίους μήνες και αφορά διακεκριμένες προσωπικότητες από μουσική, τηλεόραση και social media. Snapshot powered by AI

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν την τραγουδίστρια Σίλα Γεντζόγλου, η οποία πρόσφατα έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας του Μπακιρκόι για υποθέσεις ναρκωτικών που σχετίζονται με καλλιτέχνες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για περισσότερα από 20 άτομα στο πλαίσιο της επιχείρησης που διεξήγαγε σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων.

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Θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται ο τηλεοπτικός παραγωγός Μεχμέτ Φατίχ Ακσόι και ο τραγουδιστής Ιλιάς Γιαλτσίντας, ενώ η Σίλα Γεντζόγλου αναφέρεται ότι θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφότου απολογήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κατά την έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία που δημιουργούν υποψίες ότι οι ύποπτοι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών ή διευκόλυναν τη χρήση τους.

Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια μιας εκτεταμένης επιχείρησης των τουρκικών αρχών στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις ναρκωτικών, η οποία πραγματοποιείται τους τελευταίους μήνες, στις οποίες εμπλέκονται διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης και των social media.

Πριν από κάποιες ημέρες, η Σίλα είχε κάνει ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, κατά την διάρκεια συναυλίας που πραγματοποίησε ο τραγουδιστής στο Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre της Κωνσταντινούπολης, όπου οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί το «Yanımda Uyu / Αχ Καρδιά Μου».