Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Στο αγαπημένο σου στέκι»

Snapshot Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού αφήνοντας ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο στο αγαπημένο της στέκι.

Η Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

Ο πρόεδρος της Βουλής μοιράστηκε τη συγκινητική στιγμή μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο στην κηδεία της ηθοποιού.

Η εξόδιος ακολουθία της Μάρως Κοντού θα τελεστεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 11:00. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού, τιμώντας την τελευταία επιθυμία της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επισκέφθηκε το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού και άφησε στη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, εκπληρώνοντας την επιθυμία που, όπως αποκάλυψε, του είχε εκμυστηρευτεί η ίδια όσο ήταν εν ζωή.

Τη συγκινητική στιγμή μοιράστηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι, Μάρω μου…».

Ο πρόεδρος της Βουλής θα εκφωνήσει επίσης τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της ηθοποιού, η οποία θα τελεστεί αύριο στις 11:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

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