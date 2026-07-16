Μάρω Κοντού: Ο απολογισμός της στην τελευταία της συνέντευξη - «Είμαι περαστική σε αυτή τη ζωή»

Snapshot Η Μάρω Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Σε συνέντευξή της τρεις μήνες πριν τον θάνατό της, δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της «περαστικό στη ζωή» και έχει αποβάλει φιλοδοξίες και μεγάλα όνειρα.

Η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από τον θάνατο του πατέρα της σε ηλικία δύο ετών και τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της μητέρας της.

Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία από τη σχολή χορού, παρά τις αντιρρήσεις της γιαγιάς της, και εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο μετά από εξετάσεις.

Διετέλεσε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και είχε ενεργό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, μεταξύ άλλων ως πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84 και του κέντρου βρεφών «Μητέρα». Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της Μάρως Κοντού, η οποία αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και έφυγε από τη ζωή χθες, Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών.

Η σπουδαία ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες, ενώ έμεινε ενεργή στην υποκριτική μέχρι το τέλος, καθώς πρόσφατα πρωταγωνιστούσε και στην τηλεοπτική σειρά «Γη της Ελιάς».

Λίγους μήνες πριν τον θάνατό της, τρεις για την ακρίβεια, η Μάρω Κοντού είχε παραχωρήσει συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη, ενώ ήταν και η πρώτη καλεσμένη της δημοσιογράφου στη νέα της εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;».

Το στήσιμο της εκπομπής, έδωσε την ευκαιρία στην ηθοποιό για μια εκ βαθέων συνέντευξη, στην οποία μίλησε για όλους και για όλα, καθώς οι δύο γυναίκες περιηγήθηκαν σε μέρη που σημάδεψαν την ζωή της Μάρως Κοντού, με την ίδια να μιλά για όλη την πορεία της ζωής της και να αποκαλύπτει προσωπικές ιστορίες.

Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934, ενώ είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν Πειραιώτης έμπορος, με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη φυματίωση, όταν εκείνη ήταν μόλις δύο χρόνων. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι, ενώ είχε για γείτονες την οικογένεια του Μάριου Πλωρίτη, την φίλη της Κατερίνα Γιουλάκη και τη Νάνα Μούσχουρη.

«Είμαι περαστική στη ζωή»

Στη συνέντευξη εκείνη, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία της, η Μάρω Κοντού, κάνοντας τον απολογισμό της ζωής της είχε πει, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Αν έγραφα ένα βιβλίο για τη ζωή μου, θα ήταν 'Μάρω Κοντού, περαστική'. Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή, γι’ αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα. Φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Όχι. Το σήμερα, άντε και το ένα ποδαράκι στο αύριο. Μέχρι εκεί. Τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη, από όλα και από όλους».

«Η ζωή είναι πολύ ωραία, σε όλες τις ηλικίες. Αλλά, η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά» είχε προσθέσει.

Ο θάνατος του πατέρα της όταν ήταν 2 ετών

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για εκείνη ήρθε όταν ήταν μόλις 2 ετών, όταν και πέθανε ο πατέρας της από φυματίωση, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα παιδιά τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την Ελλάδα.

«Δεν γνώρισα πατέρα. Η μητέρα μου έμεινε χήρα με δυο παιδιά στα 25 της και στα 29 ξαναπαντρεύτηκε. Την ήθελε την ίδια περίοδο που την ήθελε ο μπαμπάς μου. Την ξαναβρήκε στο νεκροταφείο» είπε.

«Δεν έχω καθόλου παιδικές αναμνήσεις. Ίσως επειδή στο σπίτι μου επικρατούσε πένθος. Μέχρι τα έξι μου, στο σπίτι μας υπήρχε μεγάλη δυστυχία. Μετά το θάνατο του πατέρα μου, η μητέρα μου έκανε ένα δεύτερο γάμο. Ήταν ένας εξαιρετικός κύριος, ναυτικός. Στους οκτώ μήνες, τορπίλισαν το πλοίο του και χάθηκε. Πάνω που πήγαινα να αρθρώσω ξανά τη λέξη «μπαμπά»…», είχε εξομολογηθεί.

Το καλλιτεχνικό ξεκίνημα και η αντίδραση της γιαγιάς της

Μιλώντας για την πρώτη της επαφή με την Τέχνη, η Μάρω Κοντού είχε πει: «Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν ήμουν 14 ετών. Σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια, μου φαίνονταν μεγάλα και μακριά. Η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό».

«Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε 'ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις, όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου'. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου και πήγα έδωσα και εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και γω μέσα» αφηγήθηκε η σπουδαία ηθοποιός.

Ερωτηθείσα για το πώς αντέδρασε η οικογένειά της, η Μάρω Κοντού εξομολογήθηκε: «Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα πουτ@@@κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το'φερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια. Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόμακρη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου».

«Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 χρονών»

Η Μάρω Κοντού μιλούσε ανοιχτά και τον έρωτα, χωρίς ωραιοποιήσεις αλλά και χωρίς πικρία. Όπως είχε εξομολογηθεί: «Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει».

«Δεν νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό. Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία στα 40-55. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών, τον θυμάμαι. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει».

Η πολιτική της σταδιοδρομία

Η Μάρω Κοντού, μετέδωσε την ενεργητικότητά της και σε άλλες δραστηριότητες, με κυριότερη εκείνη της ενασχόλησής της με την πολιτική. Είχε εκλεγεί βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και ως πρώτη επιλαχούσα το 2007, όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Επίσης, ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, αναλαμβάνοντας για επτά χρόνια την προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 και για δυο χρόνια πρόεδρος του κέντρου βρεφών «Μητέρα».

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