Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Το μήνυμα του Γιώργου Κωνσταντίνου

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, χαρίζοντας στο κοινό ερμηνείες που πέρασαν στην ιστορία και στιγμές που παραμένουν ακόμη ζωντανές.

Η απώλεια της σπουδαίας Μάρως Κοντού σηματοδοτεί το τέλος ενός από τα πλέον αγαπημένα καλλιτεχνικά δίδυμα της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου, κερδίζοντας διαχρονικά την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, στο αποχαιρετηστήριο μήνυμα προς τη Μάρω Κοντού, έγραψε: «Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει», αναβιώνοντας την κωμική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους δημοσιογράφους να δείξουν κατανόηση, εξηγώντας ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, καθώς βιώνει δύσκολες στιγμές

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