Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου: Η μυθική ατάκα της Μάρως Κοντού από το «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα»
Η φράση «σκασμός εσύ Αντωνάκη μου» από την ταινία έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού
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- Η Μάρω Κοντού απεβίωσε, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο
- Η ερμηνεία της στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» θεωρείται από τις πιο χαρακτηριστικές της.
- Η φράση «σκασμός εσύ Αντωνάκη μου» από την ταινία έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.
- Η Μάρω Κοντού ξεχώρισε για το ταλέντο και το ήθος της σε πολλές ερμηνείες.
Σήμερα το ελληνικό θέατρο και ο κινηματογράφος έγιναν φτωχότεροι. Η Μάρω Κοντού πέρασε στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη γεμάτη ταλέντο, ήθος και αμέτρητες ερμηνείες που σημάδεψαν γενιές θεατών.
Ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του φιλοθεάμονος κοινού είναι η ερμηνεία της στην ταινία «η γυνή να φοβείται τον άνδρα», και με την επική της ατάκα προς τον σύζυγό της Γιώργο Κωνσταντίνου «σκασμός εσύ Αντωνάκη μου».
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