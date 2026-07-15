Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μάρω Κοντού, σημαντική ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 92 ετών.
  • Κατά τη διάρκεια της καριέρας της πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες και περίπου 90 θεατρικές παραγωγές, ενώ συμμετείχε και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.
  • Σπούδασε χορό και Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές, και ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, παρουσιάζοντας έργα της σε έκθεση.
  • Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ».
  • Παντρεύτηκε τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστείδη Καρύδη-Φουκς και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.
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Φτωχότερος είναι από σήμερα ο χώρος του ελληνικού πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, η Μάρω Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η ηθοποιός πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 15 Ιουνίου μεταφέρθηκε στο στο νοσοκομείο Αττικόν ωστόσο σύμφωνα με την ΕΡΤ την 1η Ιουλίου έλαβε εξιτήριο.

Η Μαριάνθη Κοντού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και καταγόταν από τα Ψαρά. Η πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρο υπήρξε εντυπωσιακή, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Μια σπουδαία καριέρα στο θέατρο και τον κινηματογράφο

Η Μάρω Κοντού ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή το 1954 ως μέλος του χορού αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε έως το 1958. Λίγο αργότερα, το 1959, πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση δίπλα στον Δημήτρη Χορν, στο έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ, σηματοδοτώντας την αρχή μιας λαμπρής πορείας.

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Στη διάρκεια της καριέρας της πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες και συμμετείχε σε περίπου 90 θεατρικές παραγωγές, συνεργαζόμενη με τους σημαντικότερους δημιουργούς και ηθοποιούς της εποχής της. Με το ταλέντο, την κομψότητα και τη σκηνική της παρουσία καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

Η παρουσία της στην τηλεόραση

Η επιτυχημένη πορεία της συνεχίστηκε και στην τηλεόραση, με συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Λούνα Παρκ», οι «Ένοχοι», η «Μεγάλη Παρέλαση», το «Έγκλημα στο Ψυχικό», η «Οικογένεια Καζίνο», το «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», ενώ τα τελευταία χρόνια αγαπήθηκε από το νεότερο κοινό μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

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Το 1990 παρουσίασε επίσης τη τηλεοπτική εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση» στην ΕΤ2.

Οι σπουδές στην υποκριτική

Πέρα από την υποκριτική, η Μάρω Κοντού είχε σπουδάσει χορό, εξασφαλίζοντας μάλιστα υποτροφία για σπουδές στη Γερμανία, ενώ ήταν απόφοιτη του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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Η καλλιτεχνική της έκφραση δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, πραγματοποιώντας ατομική έκθεση το 1993, ενώ έργο της φιλοξενείται στη συλλογή του Μουσείου Βορρέ.

Η ενασχόληση με την πολιτική

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, η Μάρω Κοντού δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της πολιτικής. Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, ενώ υπηρέτησε ως πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84.

Εξελέγη δύο φορές βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, υπηρετώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ».

Η προσωπική της ζωή

Στην προσωπική της ζωή είχε παντρευτεί τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Με τον θάνατό της ολοκληρώνεται η πορεία μιας σπουδαίας κυρίας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, που με το ταλέντο, το ήθος και τη μακρόχρονη προσφορά της σημάδεψε την ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και αγαπήθηκε από γενιές θεατών.

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