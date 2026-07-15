Πες μου μια λέξη: Ένα από τα σπουδαιότερα soundtrack που τραγούδησε η Μάρω Κοντού με τον Χορν

Snapshot Το τραγούδι «Πες μου μια λέξη» γράφτηκε το 1961 την ταινία «Αλίμονο στους νέους» με στίχους Αλέκου Σακελλάριου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι.

Η ερμηνεία του τραγουδιού από τη Μάρω Κοντού και τον Δημήτρη Χορν αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και ρομαντικά soundtrack στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η ταινία βασίζεται στον μύθο του Φάουστ, με τον ηλικιωμένο χαρακτήρα να πουλάει την ψυχή του για να γίνει νέος και να κερδίσει την αγαπημένη του.

Η μουσική του Χατζιδάκι συνδυάζει κινηματογραφικό ρομαντισμό με το υποκριτικό ύφος του Χορν, δημιουργώντας μια μελωδία με γοητεία και μελαγχολία. Snapshot powered by AI

Το διαχρονικό τραγούδι «Πες μου μια λέξη» του 1961 σε στίχους του Αλέκου Σακελλάριου και μουσική του Μάνου Χατζιδάκι γράφτηκε για την εμβληματική κινηματογραφική ταινία «Αλίμονο στους νέους» και το ερμήνευσαν η Μάρω Κοντού με τον Δημήτρη Χορν.

Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα soundtrack όλων των εποχών που έχουν ακουστεί ποτέ σε ελληνική ταινία. Σε ό,τι αφορά στην πλοκή της ταινίας, ένας άφραγκος ηλικιωμένος (Δημήτρης Χορν) πουλάει την ψυχή του στο διάβολο για να γίνει ξανά νέος και προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του (Μάρω Κοντού).

Η ιστορία του τραγουδιού

Το τραγούδι αποτελεί μια από τις πιο ρομαντικές και εμβληματικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία αποτελεί ουσιαστικά μια σύγχρονη για την εποχή διασκευή του μύθου του Φάουστ, σκηνοθετημένη από τον Αλέκο Σακελλάριο.

Στην περίφημη αυτή σκηνή, ο Δημήτρης Χορν ερμηνεύει το κομμάτι με θεατρικότητα και πάθος, ενώ η Μάρω Κοντού, σε μια από τις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες, τον συνοδεύει, δημιουργώντας ένα αξέχαστο ντουέτο.

Ο Χατζιδάκις έγραψε μια μελωδία που μοιάζει σχεδόν παραμυθένια, παντρεύοντας τον κινηματογραφικό ρομαντισμό με το χαρακτηριστικό υποκριτικό ύφος του Χορν, ο οποίος κατάφερνε με τη φωνή του να αποδώσει όλη τη γοητεία, αλλά και τη μελαγχολία του ρόλου.

Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Ερμηνεία: Δημήτρης Χορν & Μάρω Κοντού

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη

Σε λίγο πια θα φέξει

Θα 'ρθει η χλωμή αυγή.

Κοντεύει έξι

ας πούμε αυτή τη λέξη

Που 'χει στα χείλη μπλέξει

Και δεν τολμά να βγει.

Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός

Είν' ακόμα σκοτεινός

και η νύχτα κυλά

Μα εκεί ψηλά

κοίτα έν' άστρο που δειλά

Μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά

Νύχτα ασημένια

κι η κάθε μου η έννοια

Σ'απόχη μεταξένια

Από ξανθά μαλλιά

Γλυκοχαράζει αλλά δεν σε πειράζει

Που γέμισε μαράζι η άδεια μου αγκαλιά.