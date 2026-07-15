Πες μου μια λέξη: Ένα από τα σπουδαιότερα soundtrack που τραγούδησε η Μάρω Κοντού με τον Χορν

Η ερμηνεία του τραγουδιού από τη Μάρω Κοντού και τον Δημήτρη Χορν αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και ρομαντικά soundtrack στον ελληνικό κινηματογράφο.

Μιχάλης Παπαδάκος

Πες μου μια λέξη: Ένα από τα σπουδαιότερα soundtrack που τραγούδησε η Μάρω Κοντού με τον Χορν
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τραγούδι «Πες μου μια λέξη» γράφτηκε το 1961 την ταινία «Αλίμονο στους νέους» με στίχους Αλέκου Σακελλάριου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι.
  • Η ερμηνεία του τραγουδιού από τη Μάρω Κοντού και τον Δημήτρη Χορν αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και ρομαντικά soundtrack στον ελληνικό κινηματογράφο.
  • Η ταινία βασίζεται στον μύθο του Φάουστ, με τον ηλικιωμένο χαρακτήρα να πουλάει την ψυχή του για να γίνει νέος και να κερδίσει την αγαπημένη του.
  • Η μουσική του Χατζιδάκι συνδυάζει κινηματογραφικό ρομαντισμό με το υποκριτικό ύφος του Χορν, δημιουργώντας μια μελωδία με γοητεία και μελαγχολία.
Snapshot powered by AI

Το διαχρονικό τραγούδι «Πες μου μια λέξη» του 1961 σε στίχους του Αλέκου Σακελλάριου και μουσική του Μάνου Χατζιδάκι γράφτηκε για την εμβληματική κινηματογραφική ταινία «Αλίμονο στους νέους» και το ερμήνευσαν η Μάρω Κοντού με τον Δημήτρη Χορν.

Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα soundtrack όλων των εποχών που έχουν ακουστεί ποτέ σε ελληνική ταινία. Σε ό,τι αφορά στην πλοκή της ταινίας, ένας άφραγκος ηλικιωμένος (Δημήτρης Χορν) πουλάει την ψυχή του στο διάβολο για να γίνει ξανά νέος και προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του (Μάρω Κοντού).

Η ιστορία του τραγουδιού

Το τραγούδι αποτελεί μια από τις πιο ρομαντικές και εμβληματικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία αποτελεί ουσιαστικά μια σύγχρονη για την εποχή διασκευή του μύθου του Φάουστ, σκηνοθετημένη από τον Αλέκο Σακελλάριο.

Στην περίφημη αυτή σκηνή, ο Δημήτρης Χορν ερμηνεύει το κομμάτι με θεατρικότητα και πάθος, ενώ η Μάρω Κοντού, σε μια από τις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες, τον συνοδεύει, δημιουργώντας ένα αξέχαστο ντουέτο.

Ο Χατζιδάκις έγραψε μια μελωδία που μοιάζει σχεδόν παραμυθένια, παντρεύοντας τον κινηματογραφικό ρομαντισμό με το χαρακτηριστικό υποκριτικό ύφος του Χορν, ο οποίος κατάφερνε με τη φωνή του να αποδώσει όλη τη γοητεία, αλλά και τη μελαγχολία του ρόλου.

Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Ερμηνεία: Δημήτρης Χορν & Μάρω Κοντού

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη
Σε λίγο πια θα φέξει
Θα 'ρθει η χλωμή αυγή.

Κοντεύει έξι
ας πούμε αυτή τη λέξη
Που 'χει στα χείλη μπλέξει
Και δεν τολμά να βγει.

Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός
Είν' ακόμα σκοτεινός
και η νύχτα κυλά
Μα εκεί ψηλά
κοίτα έν' άστρο που δειλά
Μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά

Νύχτα ασημένια
κι η κάθε μου η έννοια
Σ'απόχη μεταξένια
Από ξανθά μαλλιά

Γλυκοχαράζει αλλά δεν σε πειράζει
Που γέμισε μαράζι η άδεια μου αγκαλιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταμάτησε ο μετροπόντικας 200 μέτρα πριν την πλατεία της Κυψέλης -Ρωγμές και ζημιές σε πολυκατοικίες

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Το τραγικό μυστικό της «Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι: Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία μετά από βιασμό

11:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται στα Δυτικά Βαλκάνια – Νέα εποχή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού: «Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Φράγμα της Θέρμης

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

11:11LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η τελευταία εμφάνιση στη «Γη της ελιάς» και το συγκινητικό βίντεο

11:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα για τη Μάρω Κοντού: Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Επανομή: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 69χρονο αγνοούμενο - Εντοπίστηκε η βάρκα που επέβαινε με την διασωθείσα σύζυγό του, παραμένει άφαντος

11:03TRAVEL

«Εκεί ένιωσα πραγματικά ότι κινδυνεύω»: Οι 5 πόλεις – εφιάλτης για τον άνθρωπο που έχει ταξιδέψει σε 197 χώρες

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μένδωνη για θάνατο Μάρως Κοντού: Ανεπίληπτο ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 16χρονος που είχε ξυλοκοπήσει 14χρονο στην Τούμπα

10:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας μαχαίρωσε υπάλληλο σε εμπορικό κέντρο λόγω της θρησκείας του - «Θέλω να σκοτώνω μουσουλμάνους», ομολόγησε

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από την Εύβοια: Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν απειλεί να κλείσει κι άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς - Τρόμος για «λουκέτο» στο Μπαμπ-ελ Μαντέμπ

10:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Η πορεία της στη Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 7 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιδρομή των ΗΠΑ - Πάνω από 30 οι νεκροί των τελευταίων ημερών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

10:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Πώς γνώρισε τον Χορν και πώς την έπεισε να κάνει επέμβαση στην μύτη της

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Θρήνος για το νεαρό ζευγάρι δικηγόρων που έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις - Πώς μετατράπηκε το γκαράζ σε παγίδα θανάτου

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Βίντεο

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

10:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πες μου μια λέξη: Ένα από τα σπουδαιότερα soundtrack που τραγούδησε η Μάρω Κοντού με τον Χορν

07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία – Αργεντινή: Στο κυνήγι της ιστορίας και της δόξας στο… last dance - Η ώρα και το κανάλι

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο «εξαφάνισης» των Στενών του Ορμούζ: Η Μέση Ανατολή κατασκευάζει νέους αγωγούς και λιμάνια για να παρακάμψει τον έλεγχο του Ιράν

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

09:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το Newsbomb στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού: Οι κρατούμενες τραγούδησαν για μια νέα αρχή

11:11LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η τελευταία εμφάνιση στη «Γη της ελιάς» και το συγκινητικό βίντεο

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε ξενοδοχείο της Μεσσηνίας: Νεκρή 48χρονη Γαλλίδα σε πισίνα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ