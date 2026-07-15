Μάρω Κοντού: Πώς γνώρισε τον Χορν και πώς την έπεισε να κάνει επέμβαση στην μύτη της

Snapshot Η γνωριμία της Μάρω Κοντού με τον Δημήτρη Χορν υπήρξε καθοριστική για την καριέρα της στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο Χορν την προσκάλεσε προσωπικά να τον συναντήσει και να συνεργαστούν, γεγονός που την ενθάρρυνε να κατέβει στην Αθήνα.

Ο Χορν και ο Φίνος την έπεισαν να υποβληθεί σε επέμβαση στη μύτη της, επειδή θεωρούσαν ότι η φυσική της μύτη δεν ταίριαζε με το ταπεραμέντο της. Snapshot powered by AI

Καθοριστική ήταν για την Μάρω Κοντού, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών, η γνωριμία και η συνεργασία της με τον Δημήτρη Χορν, για την πορεία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Σεμίνα Διγενή εκμυστηρεύτηκε πώς γνωρίστηκε με τον Χόρν:

«Ήμουν με τον Ηλιόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Του είπε ο Χορν: Πες της ότι της πληρώνω το εισιτήριο να κατέβει να την δω. Και κατεβαίνω. Και μάλιστα δανείστηκα ρούχα για να πάω, γιατί νόμιζα ότι η γκαρνταρόμπα μου δεν ήταν ικανή να χτυπήσω την πόρτα του Δημήτρη Χορν. Χτυπάω το κουδούνι, κάπου στη Βασιλίσσης Σοφίας. Βγαίνει ένας νεαρούλης. Μου λέει ‘Εγώ είμαι’. Κι ο μύθος έφυγε. Ήταν σαν παιδάκι, πού ήταν εκείνη η αντρούκλα... Μου διαβάζει μονοκόματο το «Ρομαντσέρο». Με ρώτησε αν θα το παίξω και είπα όχι. Να μου πήγαινε να παίξω με τον Χορν. Μετά ήρθε στην Πάτρα (…) Βγαίνω στη σκηνή και δεν λέω, λέξη, χτυπάω πόδια. Αλλά έχω μια σκηνή που μου χαρίζει ο άνδρας μου ένα παλτό. Και μου λέει ο Χορν: Σκ… ήσουν αλλά εκείνη τη στιγμή με τη γούνα είπα θα τον βγάλει τον ρόλο».

Στη συνέχεια, ερωτώμενη για το πώς την έπεισε ο Χορν να κάνει επέμβαση στη μύτη της είπε: «Ο Χορν και ο Φίνος επέμεναν. Ο Χορν μου έλεγε ότι είχα μια μύτη τραγωδού και ένα ταμπεραμέντο κομεντιέν. Κατά συνέπεια πρέπει να θυσιάσουμε αυτή τη μυτούλα».

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