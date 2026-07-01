Πήρε εξιτήριο η Μάρω Κοντού - Τα νεότερα για την υγεία της

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» πήρε η Μάρω Κοντού την Τρίτη (30/6), δύο εβδομάδες μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, έπειτα από πτώση στο σπίτι της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η αγαπημένη ηθοποιός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο σπίτι της, αφού οι γιατροί έκριναν ότι η πλήρης ανάρρωσή της θα γίνει σε δικό της περιβάλλον.

Η ίδια είναι στο σπίτι της από το απόγευμα της Τρίτης για να ξεκουραστεί και να βρει τα πατήματά της.

Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή είναι ο ανιψιός της, ο οποίος έχει σταθεί πλάι της σαν φύλακας άγγελος.

Η ίδια δεν είναι έτοιμη να δεχτεί επισκέψεις.

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