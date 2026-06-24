Μάρω Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της στο «Αττικόν»

Ο ηλικιωμένος ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενής της ηθοποιού

Ανθή Κουρεντζή

Μάρω Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της στο «Αττικόν»

Η Μάρω Κοντού / INTIME NEWS

ΕΛΛΑΔΑ
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Στιγμές τρόμου βίωσε η Μάρω Κοντού, που συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιό της έχοντας μία γλάστρα και ένα κουτί που περιείχε ένα μαχαίρι.

Ο ηλικιωμένος δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού - συγκεκριμένα ξάδελφός της - και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της.

Ο σεκιουριτάς υποπτεύθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έκανε έρευνα. Ανοίγοντας το κουτί διαπίστωσε ότι περιείχε μέσα ένα μαχαίρι. Αμέσως επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα.

Αμέσως ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 90χρονου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα.

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

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