Μάρω Κοντού: Για όγδοη μέρα στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία της

Snapshot Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για όγδοη μέρα σε νοσοκομείο μετά από ατύχημα που προκάλεσε τραυματισμό στο ισχίο της.

Η ηθοποιός νοσηλεύεται στο Καρδιολογικό Τμήμα και δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέχρι στιγμής.

Επιπλέον ζητήματα υγείας παρακολουθούνται από τους θεράποντες ιατρούς μαζί με τον τραυματισμό της.

Η αποκατάσταση της Μάρως Κοντού αναμένεται να διαρκέσει και δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα η ημερομηνία εξιτηρίου.

Τα 90α γενέθλιά της γιόρτασε στο νοσοκομείο, συνεχίζοντας την προσπάθεια αποκατάστασης. Snapshot powered by AI

Για όγδοη ημέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, μετά από ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ισχίο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha», η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο την περασμένη Δευτέρα (15/6), έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της ανιψιό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται σε δωμάτιο του Καρδιολογικού Τμήματος και όχι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία κάποια χειρουργική επέμβαση. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό στο ισχίο έπειτα από πτώση, ενώ υπάρχουν και ορισμένα επιπλέον ζητήματα υγείας που παρακολουθούν οι θεράποντες ιατροί.

Η αγαπημένη ηθοποιός συμπλήρωσε χθες (21/6) τα 90 της χρόνια, με τα γενέθλιά της να τη βρίσκουν στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη για την αποκατάστασή της.

Η αποκατάστασή εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί το εξιτήριό της, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο.

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