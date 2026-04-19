Μάρω Κοντού: Η γιαγιά μου είπε ότι είμαι «ένα που@@@@κι» όταν έμαθε για το θέατρο

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μάρω Κοντού στη Νίκη Λυμπεράκη, το βράδυ του Σαββάτου, στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής της δημοσιογράφου στο MEGA, «Πάμε μια βόλτα;».

Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη ηθοποιός έκανε μια αναδρομή σε τρυφερές στιγμές της προσωπικής και της επαγγελματικής της διαδρομής και θυμήθηκε την αντίδραση που είχε η οικογένειά της, όταν άρχισε να παίρνει τον δρόμο του χορού και της υποκριτικής.

Η Μάρω Κοντού εξομολογήθηκε αρχικά πως «το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μία σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό».

Και πρόσθεσε: «Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μία υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε 'ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου'. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου και πήγα έδωσα και εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και εγώ μέσα».

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα που@@@@κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», συμπλήρωσε, επίσης, η ηθοποιός. «Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μη χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόλυτη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου…», εξήγησε περαιτέρω.

