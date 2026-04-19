Μάρω Κοντού: Η γιαγιά μου είπε ότι είμαι «ένα που@@@@κι» όταν έμαθε για το θέατρο

Η Μάρω Κοντού θυμήθηκε την αντίδραση που είχε η οικογένειά της, όταν άρχισε να παίρνει τον δρόμο του χορού και της υποκριτικής

Μάρω Κοντού: Η γιαγιά μου είπε ότι είμαι «ένα που@@@@κι» όταν έμαθε για το θέατρο

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη της Μάρως Κοντού στη Νίκη Λυμπεράκη

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Μάρω Κοντού στη Νίκη Λυμπεράκη, το βράδυ του Σαββάτου, στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής της δημοσιογράφου στο MEGA, «Πάμε μια βόλτα;».

Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη ηθοποιός έκανε μια αναδρομή σε τρυφερές στιγμές της προσωπικής και της επαγγελματικής της διαδρομής και θυμήθηκε την αντίδραση που είχε η οικογένειά της, όταν άρχισε να παίρνει τον δρόμο του χορού και της υποκριτικής.

Η Μάρω Κοντού εξομολογήθηκε αρχικά πως «το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια, πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μία σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό».

Και πρόσθεσε: «Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μία υποτροφία για το εξωτερικό και όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε 'ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου'. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου και πήγα έδωσα και εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και εγώ μέσα».

«Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση, όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα που@@@@κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιο της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», συμπλήρωσε, επίσης, η ηθοποιός. «Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μη χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόλυτη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου…», εξήγησε περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Πικροδάφνη και άλλα τοξικά φυτά: Πόσο επικίνδυνα είναι τελικά σε σχολεία και δημόσιους χώρους - Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση από το ECMWF για βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η αλλαγή

18:12WHAT THE FACT

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν βρέφος Νεάντερταλ 50.000 ετών σε σπήλαιο

18:03LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η γιαγιά μου είπε ότι είμαι «ένα που@@@@κι» όταν έμαθε για το θέατρο

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν έχει στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: H «Ένωση» έσπρωξε τους γηπεδούχους προς την Elite League

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιοσίων: Σεσημασμένος ο Σουδανός που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη - Είχε συλληφθεί ξανά αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος!

17:50ΕΥ ΖΗΝ

Ξυπνάτε στις 3 τα χαράματα; Ειδικός προειδοποιεί για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την υγεία σας

17:41ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική κρίση: Πώς θα λυθεί το μείζον κοινωνικό ζήτημα - 22+1 εφαρμόσιμες προτάσεις

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τον έδειρε ο γείτονάς του για 20 ευρώ μέσα στο ίδιο του το σπίτι

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιδιοπίδα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

17:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» των playoffs της Super League

17:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία

17:23ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ: Πρώτη στις εκλογές η ΠΑΣΚΕ, δεύτερη η ΔΑΣ - Κέρδισε έδρα ο Καραγεωργόπουλος

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Φιντάν: «Βέλη» κατά Αθήνας, Λευκωσίας και Τελ Αβίβ για στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

17:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελλάδα και ΗΑΕ: Πολιτιστική «συμμαχία» με φόντο την Κλιματική Αλλαγή και την Τεχνητή Νοημοσύνη

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Νίκος Καραγεωργίου - Ιδρυτής της «3 άλφα»

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιδιοπίδα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ έμπλεξε σε κύκλωμα μαστροπείας» - Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται, τι ισχύει φέτος

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιοσίων: Σεσημασμένος ο Σουδανός που χτύπησε και εγκατέλειψε τη 16χρονη - Είχε συλληφθεί ξανά αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος!

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Η νύφη που έγινε viral μίλησε για πρώτη φορά: «Γιατί μου πέταξε μπογιά η κουνιάδα μου στον γάμο»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

18:03LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η γιαγιά μου είπε ότι είμαι «ένα που@@@@κι» όταν έμαθε για το θέατρο

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τον έδειρε ο γείτονάς του για 20 ευρώ μέσα στο ίδιο του το σπίτι

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

17:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι «Δικεφάλων» των playoffs της Super League

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Νίκος Καραγεωργίου - Ιδρυτής της «3 άλφα»

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ