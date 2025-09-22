Μάρω Κοντού: Σταμάτησε αυτοκίνητο στον δρόμο για να την πάει στον προορισμό της - Εικόνα

Η γνωστή ηθοποιός ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν μαζί στο αμάξι, λόγω της απεργίας των ταξί

Μάρω Κοντού: Σταμάτησε αυτοκίνητο στον δρόμο για να την πάει στον προορισμό της
Ένα απίστευτο περιστατικό με την Μάρω Κοντού μοιράστηκε μία γυναίκα στα social media.

Την ημέρα της απεργίας των ταξί η γνωστή ηθοποιός σταμάτησε το αμάξι δύο γυναικών και τους ζήτησε να την πάνε στον προορισμό της, λόγω της απεργίας των ταξί.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της γυναίκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία δημοσίευσε φωτογραφία της με τη Μάρω Κοντού και τη φίλη της, την ώρα που η γνωστή ηθοποιός βρισκόταν στο όχημά τους.

«Την είδαμε να στέκεται στο δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσο μάλλον όταν αυτή που στο ζητάει είναι η κ. Κοντού! Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν εικάστε», έγραψε η γυναίκα στην λεζάντα της ανάρτησής της.

