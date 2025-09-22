Ρέμος για Μαρινέλλα: «Φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ»

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε σε συνέντευξή του μεταξύ άλλων για την υγεία της Μαρινέλλας, έναν χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη η ερμηνεύτρια επί σκηνής στο Ηρώδειο.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε τις σκέψεις που έκαναν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά και το πως το βίωσε ο ίδιος:

«Πρόσφατα βγήκε ξανά μια περίεργη είδηση, δεν ισχύει. Είναι στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό, δύσκολη αλλά σταθερή κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος.

Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Θα ήθελα να ήταν ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά. Να μας δει και να τη δούμε όπως γνωριζόμαστε χρόνια. Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ.

Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.