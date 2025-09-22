Ρέμος για Μαρινέλλα: «Φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ»

«Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει» δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος για την Μαρινέλλα

Newsbomb

Ρέμος για Μαρινέλλα: «Φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ»
Ο Αντώνης Ρέμος
Eurokinissi
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε σε συνέντευξή του μεταξύ άλλων για την υγεία της Μαρινέλλας, έναν χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη η ερμηνεύτρια επί σκηνής στο Ηρώδειο.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε τις σκέψεις που έκαναν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά και το πως το βίωσε ο ίδιος:

«Πρόσφατα βγήκε ξανά μια περίεργη είδηση, δεν ισχύει. Είναι στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό, δύσκολη αλλά σταθερή κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος.

Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Θα ήθελα να ήταν ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά. Να μας δει και να τη δούμε όπως γνωριζόμαστε χρόνια. Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ.

Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία - Τι είπε για τον συνεργό της - Οι επόμενες κινήσεις της

14:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Euroleague: Κοντά σε Ντιλικινά ο Ολυμπιακός

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

14:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιπποκράτειο: Στις 27 Ιανουαρίου η δίκη του διευθυντή για το «φακελάκι»

14:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

14:27ΚΟΣΜΟΣ

«Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή» δήλωσε ο Τουσκ

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

14:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου λείπει όσο δεν πάει» - Η αδερφή του Μαρία μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση τους και λυγίζει

14:18LIFESTYLE

«Μία νύχτα μόνο»: Η νέα σειρά του MEGA με δίδυμο «φωτιά»

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Αναμένεται σημαντική δήλωση Πούτιν», είπε ο Πεσκόφ

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Ζίνι, επιστρέφει μετά τη διακοπή - Τα παιχνίδια που θα χάσει

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοτουρκική «μάχη» για μπακλαβά, ραβανί και λουκουμάδες - Αντιδράσεις Τούρκων για την λίστα του Taste Atlas με τα γλυκίσματα

13:34LIFESTYLE

Ρέμος για Μαρινέλλα: «Φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ»

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 44χρονο φυγόποινη με καταδίκη 44 ετών για παράνομη μεταφορά μεταναστών

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα για καταφύγια στη Γερμανία μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που «κονταίνει» την Ελλάδα

12:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Μητσοτάκης σε Ωνάσεια Περιστερίου: «Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

12:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερα σχολεία: Διαμαρτυρίες για τα κενά εκπαιδευτικών - Τι απαντάει το υπουργείο Παιδείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

14:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου λείπει όσο δεν πάει» - Η αδερφή του Μαρία μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση τους και λυγίζει

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοτουρκική «μάχη» για μπακλαβά, ραβανί και λουκουμάδες - Αντιδράσεις Τούρκων για την λίστα του Taste Atlas με τα γλυκίσματα

13:34LIFESTYLE

Ρέμος για Μαρινέλλα: «Φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ»

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω» - Οι νέες απειλές της 62χρονης, ο... συνεργός και οι έρευνες για δολοφονία της 91χρονης μητέρας της

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπασάρ Αλ - Άσαντ: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δηλητηριάστηκε στη Μόσχα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή - Η 59χρονη πάλεψε να σωθεί

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ