Άννα Μπιθικώτση: «Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια και ήταν κλειστές»

Για το καλλιτεχνικό ξεκίνημα του Γρηγόρη Μπιθικώτση και την συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε η κόρη του, Άννα Μπιθικώτση στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ.

«Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια κι ήταν κλειστές. Έγινε με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Μακρόνησο το '47 και μοιράστηκαν το ίδιο αντίσκηνο. Είπε στον Μίκη Θεοδωράκη ότι ήταν υδραυλικός κι ότι μια μέρα θα γίνει μεγάλος τραγουδιστής», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Μπιθικώτση.

«Όταν ο Θεοδωράκης ήρθε το ’59 στην Ελλάδα για να πει τον "Επιτάφιο" του Ρίτσου, άκουγε φωνές και καμία δεν τον συγκινούσε. Άκουσε τον πατέρα μου στο "Τρελοκόριτσο" και τον επέλεξε χωρίς να ξέρει ότι ήταν ο πατέρας μου. Οι γονείς μου ήταν έτοιμοι να φύγουν στον Καναδά», περιέγραψε η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση για τη συνεργασία του πατέρα της με τον Μίκη Θεοδωράκη.

«Από εκεί που χτυπούσε πόρτες κι ήταν κλειστές, ήρθε η ίδια η Columbia με τον Μίκη στο σπιτάκι μας, στο Περιστέρι. Ο Μίκης του είπε ότι ήρθε στον επιτάφιο της ζωής του για να τον τραγουδήσει και να πάνε ψηλά. Έτσι έγινε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης», σημείωσε κλείνοντας η Άννα Μπιθικώτση.

