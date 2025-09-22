«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Έρχεται απόψε με 5 συγκλονιστικές ιστορίες

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του ALPHA κάνει πρεμιέρα απόψε…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Έρχεται απόψε με 5 συγκλονιστικές ιστορίες
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έρχεται απόψε στις 21.00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Τι θα δούμε απόψε

Όλυμπος, 1942. Μετά το θάνατο του συζύγου της, Γεράσιμου, η Θοδώρα μένει μόνη να φροντίσει τις πέντε κόρες τους και τη μητέρα της. 16 χρόνια αργότερα οι τρεις μεγαλύτερες κόρες, η Μελισσάνθη, η Ιουλία και η Ασπασία έχουν παντρευτεί και ζουν με τους άνδρες τους μακριά από το οικογενειακό σπίτι ενώ στον Όλυμπο, οι δύο μικρότερες, η Μαγδαληνή και η Πολυξένη είναι κι εκείνες πλέον έτοιμες να φύγουν μακριά για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος βρίσκονται στο Παρίσι για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και για να αναθερμάνουν τη σχέση τους. Εκεί, η Μελισσάνθη γνωρίζεται με τον γοητευτικό νεαρό Άγγελο Φλεριανό. Η Ιουλία και ο Φωκάς πασχίζουν να βρουν το ιδανικό σπίτι για να μετακομίσουν, όμως η μητέρα του Φωκά, Ευανθία δεν σκοπεύει να αποχωριστεί εύκολα τον γιο της. Η Ασπασία τραγουδάει αυθόρμητα πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο και δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση που θα φέρει τα πάνω κάτω στην ζωή και την οικογένεια της. Η Πολυξένη προσπαθεί να κερδίσει μια θέση σε έναν περιπλανώμενο θίασο, αλλά τίποτα δεν θα της χαριστεί εύκολα. Η Μαγδαληνή ακολουθεί τους θείους της σε μια δεξίωση της καλής κοινωνίας του Πειραιά, όπου γνωρίζεται με τον περιζήτητο εργένη Οδυσσέα Σκλαβοδήμο.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα», είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του με σακούλα

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Καταδίκη της παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθνονίας

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρία Καρυστιανού διαψεύδει εκ νέου τη δημιουργία κόμματος

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: 18,4 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 7μηνο και τα έσοδα αυξήθηκαν 12,5%

17:21ΥΓΕΙΑ

Ουρολοίμωξη: Η 2η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρώπη - Οι εξελίξεις σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμα περισσότερα σπίτια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητές κλήθηκαν να λύσουν το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με… ρομπότ – Δείτε βίντεο

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 4 παιδιών

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Το κίνητρο πίσω από τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο και ο ρόλος του στην βασιλική οικογένεια

16:59TRAVEL

Οθωνοί: Το κρυμμένο διαμάντι του Ιονίου

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον πεντάχρονο Ντόριαν: «Δεν τον απήγαγα, ποτέ δεν εξαφανιστήκαμε», λέει η μητέρα του

16:42ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο «χάλκινος» Κατσίβελης ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της «Ένωσης»

16:33LIFESTYLE

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Έρχεται απόψε με 5 συγκλονιστικές ιστορίες

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο διεθνώς αναγνωρισμένος γλύπτης Βασίλης Δωρόπουλος

16:23LIFESTYLE

Άννα Μπιθικώτση: «Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια και ήταν κλειστές»

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

16:04ΕΘΝΙΚΑ

Ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης πέταξε με μονοθέσιο F-16 από την 111 ΠΜ - Δείτε φωτογραφίες

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Αρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν έχουμε αρμοδιότητα - Αρμόδιος να αποφασίσει την εκταφή είναι ο πρόεδρος Εφετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα», είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του με σακούλα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 4 παιδιών

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της - Τι είπε για τον συνεργό της - Οι επόμενες κινήσεις της

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον πεντάχρονο Ντόριαν: «Δεν τον απήγαγα, ποτέ δεν εξαφανιστήκαμε», λέει η μητέρα του

14:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου λείπει όσο δεν πάει» - Η αδερφή του Μαρία μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση τους και λυγίζει

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Αρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν έχουμε αρμοδιότητα - Αρμόδιος να αποφασίσει την εκταφή είναι ο πρόεδρος Εφετών

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στις απειλές «όχι με λόγια αλλά με δύναμη» -Τι είπε για τα πυρηνικά

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο διεθνώς αναγνωρισμένος γλύπτης Βασίλης Δωρόπουλος

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άλυτη υπόθεση της δολοφονίας του φίλου της κόρης του από το 1983

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ