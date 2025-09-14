Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

Την «αγάπη» του στη μυθοπλασία συνεχίζει να δείχνει και φέτος ο ALPHA, επενδύοντας σε μεγάλες παραγωγές με δυνατές ιστορίες και all star καστ. Κάποιες από τις πρεμιέρες έχουν «κλειδώσει» και το κοινό ανυπομονεί για τα πρώτα επεισόδια.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έρχεται στις οθόνες μας σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου. Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστασία Παντούση, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη, Μαρία Τζομπανάκη, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, Θάνος Λέκκας, κρατούν τους βασικούς ρόλους και από τα πρώτα επεισόδια θα συγκινήσουν. Όλυμπος, 1942.

Μετά το θάνατο του συζύγου της, Γεράσιμου, η Θοδώρα μένει μόνη να φροντίσει τις πέντε κόρες τους και τη μητέρα της. 16 χρόνια αργότερα οι τρεις μεγαλύτερες κόρες, η Μελισσάνθη, η Ιουλία και η Ασπασία έχουν παντρευτεί και ζουν με τους άνδρες τους μακριά από το οικογενειακό σπίτι ενώ στον Όλυμπο, οι δύο μικρότερες, η Μαγδαληνή και η Πολυξένη είναι κι εκείνες πλέον έτοιμες να φύγουν μακριά για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Την Τρίτη, θέση στο νέο πρόγραμμα του ALPHA παίρνει το πολυσυζητημένο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, είναι μερικοί μόνο εκ των πρωταγωνιστών μιας σειράς που θα αφήσει το στίγμα της. Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγαλοβδοµάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά.

Με την θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναμονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δυο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του Λένα. Ο Γρηγόρης τον αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνομά του.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, ο «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει και οι φανατικοί ανυπομονούν. Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρ’ όλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή.

Μία ημέρα μετά, την Πέμπτη, την ίδια ώρα, η κοινωνική σειρά με τίτλο «Να με λες μαμά» θα μας συνεπάρει. Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, έρχονται να χαρίσουν μοναδικές σκηνές και το πρώτο επεισόδιο θα είναι καθηλωτικό. Η Ξένια, γόνος μιας πλούσιας οικογένειας των Αθηνών, με την οποία όμως έχει αραιές και τυπικές πλέον επαφές, είναι ορνιθολόγος στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού.

Σε μια επίσκεψη ενός σχολείου από την Άρτα εκεί, θα γνωρίσει την 8χρονη Ιωάννα, ένα χαρούμενο και πανέξυπνο κορίτσι, και μια αναπάντεχη έλξη θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Σύντομα όμως η Ξένια θα καταλάβει πως το παιδί κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό του. Συγκλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα προσπαθήσει να καταγγείλει το γεγονός, αλλά οι πόρτες που θα συναντήσει θα είναι όλες κλειστές.