Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

Οι πρεμιέρες έχουν «κλειδώσει» στον ALPHA…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα
© Joao de Moura
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την «αγάπη» του στη μυθοπλασία συνεχίζει να δείχνει και φέτος ο ALPHA, επενδύοντας σε μεγάλες παραγωγές με δυνατές ιστορίες και all star καστ. Κάποιες από τις πρεμιέρες έχουν «κλειδώσει» και το κοινό ανυπομονεί για τα πρώτα επεισόδια.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έρχεται στις οθόνες μας σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου. Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αναστασία Παντούση, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη, Μαρία Τζομπανάκη, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέξανδρος Σταύρου, Θάνος Λέκκας, κρατούν τους βασικούς ρόλους και από τα πρώτα επεισόδια θα συγκινήσουν. Όλυμπος, 1942.

Μετά το θάνατο του συζύγου της, Γεράσιμου, η Θοδώρα μένει μόνη να φροντίσει τις πέντε κόρες τους και τη μητέρα της. 16 χρόνια αργότερα οι τρεις μεγαλύτερες κόρες, η Μελισσάνθη, η Ιουλία και η Ασπασία έχουν παντρευτεί και ζουν με τους άνδρες τους μακριά από το οικογενειακό σπίτι ενώ στον Όλυμπο, οι δύο μικρότερες, η Μαγδαληνή και η Πολυξένη είναι κι εκείνες πλέον έτοιμες να φύγουν μακριά για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

backstage-potami-1.jpg

Την Τρίτη, θέση στο νέο πρόγραμμα του ALPHA παίρνει το πολυσυζητημένο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, είναι μερικοί μόνο εκ των πρωταγωνιστών μιας σειράς που θα αφήσει το στίγμα της. Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγαλοβδοµάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά.

Με την θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναμονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δυο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του Λένα. Ο Γρηγόρης τον αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνομά του.

porto-leone-sth-geitonia-me-ta-kokkina-fanaria.jpg

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, ο «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει και οι φανατικοί ανυπομονούν. Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρ’ όλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή.

giwta-zerdeba.jpg

Μία ημέρα μετά, την Πέμπτη, την ίδια ώρα, η κοινωνική σειρά με τίτλο «Να με λες μαμά» θα μας συνεπάρει. Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, έρχονται να χαρίσουν μοναδικές σκηνές και το πρώτο επεισόδιο θα είναι καθηλωτικό. Η Ξένια, γόνος μιας πλούσιας οικογένειας των Αθηνών, με την οποία όμως έχει αραιές και τυπικές πλέον επαφές, είναι ορνιθολόγος στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού.

Σε μια επίσκεψη ενός σχολείου από την Άρτα εκεί, θα γνωρίσει την 8χρονη Ιωάννα, ένα χαρούμενο και πανέξυπνο κορίτσι, και μια αναπάντεχη έλξη θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Σύντομα όμως η Ξένια θα καταλάβει πως το παιδί κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό του. Συγκλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα προσπαθήσει να καταγγείλει το γεγονός, αλλά οι πόρτες που θα συναντήσει θα είναι όλες κλειστές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε 3 δήμους της Αττικής σήμερα (14/9) - Οι περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φτάνει το νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας - Πόσα χρήματα θα πάρουν τα στελέχη

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Η πυροσβεστική κατέσβεσε φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίσθηκαν κάτοικοι της πολυκατοικίας

07:10LIFESTYLE

Ανησυχία για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, εμφανίστηκε με γύψο – Δείτε εικόνα

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρη τραγωδία στο Μεξικό: 15 νεκροί σε σύγκρουση αυτοκινήτου, τρέιλερ και ταξί

07:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Εθνική σηκώνει κεφάλι για το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

07:00LIFESTYLE

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Eπαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών: O μισθός δεν φτάνει για να βγει ούτε ο μισός μήνας

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσβάσταχτο για την ελληνική οικογένεια το κόστος για τα σχολικά είδη - Αυξήσεις έως 55%

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Είμαι έτοιμος, ζητώ την εμπιστοσύνη σας, μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, με πολλούς αναπληρωτές να παίρνουν άδεια μόλις διορίζονται

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ – Τι προβλέπεται για τις παραβάσεις και τα τσουχτερά πρόστιμα – Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το σχέδιο για να πέσουν πάνω από 25.000 κατοικίες στην αγορά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

07:00LIFESTYLE

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ – Τι προβλέπεται για τις παραβάσεις και τα τσουχτερά πρόστιμα – Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το σχέδιο για να πέσουν πάνω από 25.000 κατοικίες στην αγορά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλα

07:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Εθνική σηκώνει κεφάλι για το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ