«Να με λες μαμά»: Η πιο συγκινητική σειρά της χρονιάς έρχεται στον ALPHA

Η πρεμιέρα έχει κλειδώσει και τα πρώτα επεισόδια είναι καθηλωτικά…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Με μία δυνατή ιστορία, ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών και πολλές ανατροπές, έρχεται στη συχνότητα του ALPHA η σειρά «Να με λες μαμά». Σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, το σίριαλ κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, με συγκλονιστικό διπλό επεισόδιο.

Η Ξένια, γόνος μιας πλούσιας οικογένειας των Αθηνών, με την οποία όμως έχει αραιές και τυπικές πλέον επαφές, είναι ορνιθολόγος στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού. Σε μια επίσκεψη ενός σχολείου από την Άρτα εκεί, θα γνωρίσει την 8χρονη Ιωάννα, ένα χαρούμενο και πανέξυπνο κορίτσι, και μια αναπάντεχη έλξη θα γεννηθεί ανάμεσά τους. Σύντομα όμως η Ξένια θα καταλάβει πως το παιδί κακοποιείται από τη μητέρα και τον πατριό του. Συγκλονισμένη από την ανακάλυψή της, θα προσπαθήσει να καταγγείλει το γεγονός, αλλά οι πόρτες που θα συναντήσει θα είναι όλες κλειστές. Εντωμεταξύ, μετά από έναν έντονο καυγά της μικρής με την οικογένειά της, η Ιωάννα θα υποστεί μια απάνθρωπη τιμωρία για ακόμη μια φορά. Κι εκεί είναι που η Ξένια θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο μπορεί να σώσει αυτό το παιδί απ’ όσα υφίσταται.

Στο δεύτερο επεισόδιο, η Ξένια και η Ιωάννα ξεκινούν το ταξίδι τους, αγνοώντας πως η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την εξαφάνιση της μικρής. Η άφιξή τους στην Αθήνα σημαδεύεται από δύο απρόσμενα γεγονότα που θα φέρουν την Ξένια σε κατάσταση απελπισίας. Παράλληλα, η Ελβίρα, συγκλονισμένη απ’ τα λόγια της κόρης της στο χθεσινό τους τηλεφώνημα, αναμετριέται με τα λάθη της, όταν δέχεται την αναπάντεχη επίσκεψη της βιολογικής μητέρας της Ξένιας, Αγγέλας. Η γυναίκα θα μοιραστεί μια τραγική είδηση μαζί της και θα την παρακαλέσει να της κάνει μία τεράστια χάρη. Η Ελβίρα, παρόλο που κλονίζεται απ’ όσα ακούει, θα αρνηθεί κατηγορηματικά και θα τη διώξει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έξω όμως από την εταιρεία, μια συγκινητική έκπληξη περιμένει την Αγγέλα, που θα αλλάξει τις ζωές όλων από εδώ και πέρα.

