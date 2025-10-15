Μάρω Κοντού: «Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου, δεν θέλω να αρρωστήσω»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την καθημερινότητά της, την συντροφικότητα και τον ρόλο του σεξ στη ζωή της

Μάρω Κοντού: «Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου, δεν θέλω να αρρωστήσω»
Σε μία εξομολόγηση ψυχής προχώρησε η Μάρω Κοντού στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno», μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την καθημερινότητά της, την συντροφικότητα και το σεξ.

Μάλιστα, η ηθοποιός ευχαρίστησε την Φαίη Σκορδά που σεβάστηκε και κράτησε κρυφό ένα μυστικό που της είχε εμπιστευτεί πριν κάποια χρόνια.

«Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη, αλλά μου αρέσει και το σπίτι. Δεν προλαβαίνω, τα κάνω όλα στο σπίτι. Μαγειρεύω, πάω μόνη μου στο σούπερ μάρκετ. Πάω με έναν κατάλογο με 40 προϊόντα και παίρνω 60. Ασχολούμαι με τις γλάστρες και τη διακόσμηση. Σέρνω και σηκώνω έπιπλα. Δεν μπορώ να κάθομαι, δεν μπορώ να είμαι σε μία νιρβάνα. Δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει», εξομολογήθηκε η Μάρω Κοντού.

Η συντροφικότητα

«Δεν θέλω άνθρωπο σπίτι μου, είναι ο παράδεισός μου. Ούτε κατά διάνοια δεν μου λείπει ένας άνθρωπος στη ζωή μου, το έχω χορτάσει, φτάνει. Τώρα είναι καλύτερα να μην ξυπνάς με έναν άνθρωπο δίπλα σου. Δεν θέλω σύντροφο, πιο καλά είμαι μόνη μου. Αν ήθελα σύντροφο, υπάρχουν οι προτάσεις. Αλλά δεν θέλω! Φλερτάρουν με τον τρόπο τους. Θυμάμαι προ ημερών ήμουν σε ένα εστιατόριο, πίσω ήταν φίλες και φίλοι και φτάνοντας να πω καληνύχτα σε αυτόν που έχει το μαγαζί, με πλησιάζει ένας πανύψηλος και λέει ‘όλη μου τη ζωή ψάχνω μία γυναίκα σαν και σένα’. ‘Άργησες’, του λέω», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Τα έχω κάνει όλα. Έχω παντρευτεί δύο φορές, έχω ερωτευτεί τρεις φορές. Ο έρωτας ποτέ δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο και τον επόμενο. Την έζησα τη ζωή μου, την χόρτασα. Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω. Πολλές φορές ήμουν ζηλιάρα, κι άλλοι ήταν ζηλιάρηδες. Έχω κάνει και παρακολουθήσεις, έχω στείλει και τριαντάφυλλα στον εαυτό μου για να ζηλέψει ο άλλος. Η ερωτευμένη γυναίκα και ζηλεύει και ανησυχεί. Όταν είσαι νέος και τυχαίνει να είσαι ωραίος δεν έχεις την αυτοπεποίθηση που έπρεπε να έχεις τότε και την έχω τώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια η Μάρω Κοντού.

Όπως είπε η ηθοποιός, μετά τα 60 της άρχισε να απομυθοποιεί τη ματαιοδοξία της.

«Θα μου άρεσε να ήμουν μία ανώνυμη. Με ρώτησαν σε ποιο πλαστικό χειρουργό να πάνε. Τους είπα ότι ο δικός μου μπορεί να μη ζει, γιατί την έκανα πολλά χρόνια πίσω. Τα λάθη σε ωριμάζουν, από τα λάθη μαθαίνεις εσένα. Είχα την τύχη να με μάθω πολύ βαθιά, μπόρεσα να βρω τα τραύματα και τις γρατσουνιές μου, να τα αγαπήσω και να ζω όμορφα με μένα επιτέλους, χωρίς να έχω ανάγκη τον έρωτα και τη διασημότητα. Είμαι στην καλύτερη περίοδο της ζωής μου πνευματικά και ψυχικά», συμπλήρωσε η Μάρω Κοντού.

«Οι καλλιτέχνες είναι και ευαίσθητα όντα και γεμάτοι τραύματα. Αυτό τους κάνει να θέλουν χειροκρότημα του κόσμου, γιατί δεν το πήραν στο σπίτι. Εγώ δεν το πήρα στο σπίτι το χειροκρότημα, ήμουν το αγοροκόριτσο, η κακή μαθήτρια. Όταν είπα στη γιαγιά μου ότι θα βγω στο θέατρο αφού δεν μπορώ να πάρω την υποτροφία στο χορό που ήθελα με είπε π…άνα. Τα πρώτα χρόνια που βγήκα στο θέατρο χαιρετούσα τον κόσμο έτσι, να μην πουν, να μην σκεφτούν αυτό που είπε η γιαγιά μου».

Για το σεξ

«Το σεξ και βέβαια είναι σημαντικό. Άλλες ορμόνες έχεις τώρα και άλλες στα 60-70. Μη βγει μία γυναίκα 91 ετών και πει ‘μου λείπει το σεξ’. Γελοίο. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα κι αν δει μία γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, να της πηγαίνει το δέρμα του και η μυρωδιά του, το φιλί του άλλου. Τώρα πως να σε φιλήσει ένας 91 χρονών με τη μασελίτσα; Δεν είναι το ίδιο», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου και όσοι αγαπώ να είναι καλά. Δεν θέλω να αρρωστήσω, θέλω να φύγω μια στιγμή, στον ύπνο, στην μπιρίμπα, ή σε ένα χορό επάνω. Αιώνια είμαι; Αποκλείεται. Είναι περίεργο συναίσθημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει 3, 4, 5 χρόνια; Αλλά δεν με καίει, νομίζω είναι μακριά ακόμα. Ή θέλω να το βλέπω έτσι. Όλοι κάνουμε την ίδια διαδρομή, όλοι μας είμαστε ίσοι σε αυτό», είπε η Μάρω Κοντού.

