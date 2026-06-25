Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

Τα πρώτα λόγια του 93χρονου που μπήκε με μαχαίρι στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού

Ανθή Κουρεντζή

Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

Η Μάρω Κοντού / INTIME NEWS

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πάντα θα κουβαλώ το μαχαίρι, ακόμη και που μου το πήραν, εγώ θα πάρω άλλο», είπε ο 93χρονος που μπήκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» το βράδυ της Τετάρτης (24/6) για να επισκεφτεί την Μάρω Κοντού.

«Κυκλοφορώ νύχτα και πάντα έχω πάνω μου ένα μαχαίρι, γιατί υπάρχει εγκληματικότητα, δεν το είχα για εκείνη», πρόσθεσε ο ηλικιωμένος άνδρας.

Πώς έφτασε μέχρι την πτέρυγα της ηθοποιού

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να περάσει την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενής νοσηλευόμενου ασθενούς. Αφού εισήλθε στο κτίριο, κινήθηκε προς την πτέρυγα όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός, ισχυριζόμενος αυτή τη φορά πως ανήκει στο στενό της περιβάλλον και συγκεκριμένα ότι είναι ξάδελφός της.

Ωστόσο, το προσωπικό του νοσοκομείου, που γνωρίζει ποια άτομα έχουν δικαίωμα επίσκεψης, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις του.

Αν και σύμφωνα με την αρχική εκδοχή, ο 93χρονος εισήλθε στο νοσοκομείο με μία γλάστρα και ένα κουτί, μέσα στο οποίο βρισκόταν το μαχαίρι, το αιχμηρό αντικείμενο έγινε αντιληπτό από υπάλληλο που είδε τον ηλικιωμένο να το φέρει πάνω του, κρυμμένο στην πίσω τσέπη του παντελονιού του.

Μετά τη σύλληψή του, ο 93χρονος οδηγήθηκε στο ΑΤ Χαϊδαρίου, όπου πέρασε την αυτόφωρη διαδικασία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Να σημειωθεί ότι η Μάρω Κοντού δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Η πορεία της υγείας της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παραμένει για περίπου δέκα ημέρες υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η εισαγωγή της κρίθηκε αναγκαία έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της. Από την πτώση υπέστη κάταγμα σε πλευρό, καθώς και τραυματισμό στο ισχίο. Την περιπέτεια της υγείας της είχε γνωστοποιήσει η ίδια σε συνέντευξή της στον Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή «Live News», ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της αποκατάστασής της.

Φύλακας νοσοκομείου «Αττικόν»: «Όταν του πήρα το μαχαίρι, άρχισε να φωνάζει»

«Ήρθε για επίσκεψη 10 το βράδυ, περιφερόταν τον χώρο και τον στάματησαν οι συνάδελφοι. Με κάλεσαν, ως υπέυθυνο βάρδιας, τον είδαμε και και μας κίνησε την περιέργεια. Άρχισε να λέει ότι είναι συγγενικό πρόσωπο. Τον κατεβάσαμε κάτω, στον προαύλιο χώρο για εξακρίβωση, μακριά από κόσμο που βρισκόταν στο νοσοκομείο. Είχε ένα τσαντάκι και το έφερε μέσα το μαχαίρι, φαινόταν. Σε ανύποπτο χρόνο του το πήρα, δεν το κατάλαβε και άρχισε να φωνάζει», ανέφερε ο φύλακας που ακινητοποίησε τον 93χρονο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Διεθνής Κοινότητα αποστέλλει βοήθεια στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

17:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτες δηλώσεις Φαλ: «Μεγάλο ρόλο ο Ομπράντοβιτς, στόχος η EuroLeague, να κάνω περήφανο τον κόσμο»

17:21ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: 17,5 χρόνια κάθειρξη στον διευθυντή Γυμνασίου για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας - Αναγκάστηκε να ομολογήσει

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση τριών παιδιών από συντρίμμια κτηρίου

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβεται πίσω από τα μυστηριώδη διακοσμημένα χέρια στους βράχους του Αμαζονίου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσπες: Σοβαρές ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες από την κακοκαιρία - Σε απόγνωση οι παραγωγοί

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο από τον σεισμό στη Βενεζουέλα: Σπίτι καταρρέει μετά τα 7,5R

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας φυλακίστηκε για απειλές εις βάρος της οικογένειάς του ακόμα και με πιστόλι στη Λαμία

16:47LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της σε μοναστήρι στην Τανζανία

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος στην ΠΓ: Παρών ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ - Νέα συνεδρίαση ΚΕ τον Σεπτέμβριο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία - Φωτιά στον Ορχομενο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

16:38ΥΓΕΙΑ

Προσυμπτωματικός έλεγχος στον καρκίνο του πνεύμονα: Το κενό μεταξύ πολιτικής πρόθεσης και εφαρμογής

16:32ΕΥ ΖΗΝ

Τι αποκαλύπτουν τα αγαπημένα σας φαγητά για το μικροβίωμα του στόματός σας

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο και φωτογραφίες από την μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την έναρξη της εμπορικής συφωνίας με τις ΗΠΑ με μειωμένους δασμούς

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου μέσα σε λίγες μέρες - Ανησυχία για την επαναπροσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου

16:03ΚΟΣΜΟΣ

La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Ήταν μόλις 15 ετών

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από ψαράδες στα ανοιχτά του Καράκας την ώρα των 7,5R

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, καίγονται σπίτια – 112 για καπνούς

16:03ΚΟΣΜΟΣ

La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

16:47LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της σε μοναστήρι στην Τανζανία

15:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

15:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Υψηλές βαθμολογίες στη Φυσική, κάτω από τη βάση οι μισοί σε Μαθηματικά και Αρχαία

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο από τον σεισμό στη Βενεζουέλα: Σπίτι καταρρέει μετά τα 7,5R

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση τριών παιδιών από συντρίμμια κτηρίου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία - Φωτιά στον Ορχομενο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

15:55ΚΟΣΜΟΣ

«Το σπίτι μου είναι σαν φούρνος»: Οι ονειρεμένες στέγες του Παρισιού έχουν γίνει «παγίδες θανάτου» λόγω του καύσωνα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

12:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA απέκλεισε ολόκληρη χώρα από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα – Ο λόγος

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Mega σεισμοί στη Βενεζουέλα: Γιατί εκτιμάται κατά 89% ότι οι νεκροί θα είναι άνω των 1.000 - Πάνω από 350.000 κάτοικοι βρέθηκαν στο επίκεντρο - Τα σπίτια-χάρτινοι πύργοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ