Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

«Πάντα θα κουβαλώ το μαχαίρι, ακόμη και που μου το πήραν, εγώ θα πάρω άλλο», είπε ο 93χρονος που μπήκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» το βράδυ της Τετάρτης (24/6) για να επισκεφτεί την Μάρω Κοντού.

«Κυκλοφορώ νύχτα και πάντα έχω πάνω μου ένα μαχαίρι, γιατί υπάρχει εγκληματικότητα, δεν το είχα για εκείνη», πρόσθεσε ο ηλικιωμένος άνδρας.

Πώς έφτασε μέχρι την πτέρυγα της ηθοποιού

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να περάσει την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενής νοσηλευόμενου ασθενούς. Αφού εισήλθε στο κτίριο, κινήθηκε προς την πτέρυγα όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός, ισχυριζόμενος αυτή τη φορά πως ανήκει στο στενό της περιβάλλον και συγκεκριμένα ότι είναι ξάδελφός της.

Ωστόσο, το προσωπικό του νοσοκομείου, που γνωρίζει ποια άτομα έχουν δικαίωμα επίσκεψης, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις του.

Αν και σύμφωνα με την αρχική εκδοχή, ο 93χρονος εισήλθε στο νοσοκομείο με μία γλάστρα και ένα κουτί, μέσα στο οποίο βρισκόταν το μαχαίρι, το αιχμηρό αντικείμενο έγινε αντιληπτό από υπάλληλο που είδε τον ηλικιωμένο να το φέρει πάνω του, κρυμμένο στην πίσω τσέπη του παντελονιού του.

Μετά τη σύλληψή του, ο 93χρονος οδηγήθηκε στο ΑΤ Χαϊδαρίου, όπου πέρασε την αυτόφωρη διαδικασία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Να σημειωθεί ότι η Μάρω Κοντού δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Η πορεία της υγείας της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παραμένει για περίπου δέκα ημέρες υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η εισαγωγή της κρίθηκε αναγκαία έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της. Από την πτώση υπέστη κάταγμα σε πλευρό, καθώς και τραυματισμό στο ισχίο. Την περιπέτεια της υγείας της είχε γνωστοποιήσει η ίδια σε συνέντευξή της στον Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή «Live News», ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της αποκατάστασής της.

Φύλακας νοσοκομείου «Αττικόν»: «Όταν του πήρα το μαχαίρι, άρχισε να φωνάζει»

«Ήρθε για επίσκεψη 10 το βράδυ, περιφερόταν τον χώρο και τον στάματησαν οι συνάδελφοι. Με κάλεσαν, ως υπέυθυνο βάρδιας, τον είδαμε και και μας κίνησε την περιέργεια. Άρχισε να λέει ότι είναι συγγενικό πρόσωπο. Τον κατεβάσαμε κάτω, στον προαύλιο χώρο για εξακρίβωση, μακριά από κόσμο που βρισκόταν στο νοσοκομείο. Είχε ένα τσαντάκι και το έφερε μέσα το μαχαίρι, φαινόταν. Σε ανύποπτο χρόνο του το πήρα, δεν το κατάλαβε και άρχισε να φωνάζει», ανέφερε ο φύλακας που ακινητοποίησε τον 93χρονο.

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