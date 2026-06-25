Μάρω Κοντού: Το χρονικό του τρόμου - Πώς ο 92χρονος έφτασε έξω από το δωμάτιό της με μαχαίρι

Με μία γλάστρα και ένα μαχαίρι στην κατοχή του, έφτασε μέχρι την πτέρυγα της ηθοποιού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μάρω Κοντού: Το χρονικό του τρόμου - Πώς ο 92χρονος έφτασε έξω από το δωμάτιό της με μαχαίρι
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 92χρονος άνδρας μπήκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» με ψευδή στοιχεία και προσπάθησε να φτάσει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού, φέρνοντας μαζί του μια γλάστρα και μαχαίρι.
  • Το προσωπικό ασφαλείας ή νοσηλεύτρια εντόπισαν το μαχαίρι πριν ο ηλικιωμένος προσεγγίσει την ηθοποιό και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.
  • Ο 92χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και βρίσκεται υπό προανάκριση για τη διερεύνηση των κινήτρων του.
  • Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» για περίπου δέκα ημέρες μετά από ατύχημα στο σπίτι της, με κάταγμα πλευρού και τραυματισμό στο ισχίο.
  • Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία αποκατάστασης της ηθοποιού.
Snapshot powered by AI

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης 24 Ιουνίου στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ένας 92χρονος άνδρας επιχείρησε να φτάσει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μια γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Πώς έφτασε μέχρι την πτέρυγα της ηθοποιού

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να περάσει την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενής νοσηλευόμενου ασθενούς. Αφού εισήλθε στο κτίριο, κινήθηκε προς την πτέρυγα όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός, ισχυριζόμενος αυτή τη φορά πως ανήκει στο στενό της περιβάλλον.

Ωστόσο, το προσωπικό του νοσοκομείου, που γνωρίζει ποια άτομα έχουν δικαίωμα επίσκεψης, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις του.

Οι δύο εκδοχές για τον εντοπισμό του μαχαιριού

Για το πώς αποκαλύφθηκε ότι ο 92χρονος έφερε μαχαίρι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιγραφές.

Η πρώτη αναφέρει ότι υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά του ηλικιωμένου, ο οποίος κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί. Κατά τον έλεγχο των αντικειμένων του, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του κουτιού υπήρχε κρυμμένο μαχαίρι.

Η δεύτερη εκδοχή μεταφέρθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο άνδρας περιφερόταν έξω από την καρδιολογική κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, κρατώντας ένα μικρό γλαστράκι, ενώ το μαχαίρι βρισκόταν στην πίσω τσέπη του.

Όταν νοσηλεύτρια τον πλησίασε για να τον ρωτήσει τον λόγο της παρουσίας του στο σημείο, εκείνος απάντησε πως επιθυμούσε να επισκεφθεί τη γνωστή ηθοποιό. Η εργαζόμενη αντιλήφθηκε το μαχαίρι, ανησύχησε και ειδοποίησε άμεσα τον υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος παρενέβη πριν ο άνδρας καταφέρει να προσεγγίσει τη νοσηλευόμενη.

Παρέμβαση της Αστυνομίας και σύλληψη

Λίγο αργότερα στο νοσοκομείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 92χρονου. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα της πράξης του και οι ακριβείς προθέσεις του.

Η πορεία της υγείας της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παραμένει για περίπου δέκα ημέρες υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η εισαγωγή της κρίθηκε αναγκαία έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της. Από την πτώση υπέστη κάταγμα σε πλευρό, καθώς και τραυματισμό στο ισχίο. Την περιπέτεια της υγείας της είχε γνωστοποιήσει η ίδια σε συνέντευξή της στον Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή «Live News», ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της αποκατάστασής της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00WHAT THE FACT

Σταμάτησαν οδηγό για έλεγχο και έμειναν άφωνοι: Είχε 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας στο αυτοκίνητο

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Με τη SEAJETS, οι Σποράδες γίνονται η πιο εύκολη και γρήγορη απόδραση του καλοκαιριού

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι κι έτρεξαν - Ήταν οπαδικό επεισόδιο»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Bενεζουέλα: Η στιγμή που κατέρρευσε η οροφή στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ»

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,65 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο – Πάνω από τους στόχους ο προϋπολογισμός

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Peaq είναι η νέα επταθέσια ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

09:30WHAT THE FACT

Το «Σπαθί του Ουρανού»: Αυτό είναι το ψηλότερο δέντρο των 1.000 ετών που σχίζει τα σύννεφα

09:30LIFESTYLE

Λάιονελ Ρίτσι: Διέκοψε συναυλία λόγω αδιαθεσίας στη σκηνή - Ανησυχία για τον 77χρονο τραγουδιστή

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλατφόρμα ΜΙΔΑ: ΕΝΦΙΑ με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά από το 2027 - Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα αναδρομικά

09:20ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόλεμη ζώνη» το Καράκας μετά τους σεισμούς: Σε εθνική αργία «χτύπησε» ο Εγκέλαδος - Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους

09:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Rheinmetall

09:08ΚΟΣΜΟΣ

«Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, έπεφταν πράγματα, δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο»: Πολίτες περιγράφουν το χάος που επικράτησε μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάθετος διάδρομος: Ενδιαφέρον για εξαγωγές φυσικού αερίου σε έξι χώρες της ΝΑ Ευρώπης

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Προειδοποιούν τα πλοία να μην διασχίσουν το Ορμούζ χωρίς την άδεια τους

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Σε συναγερμό η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας - Φόβοι ότι θα πληγεί η παραγωγή

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Αρνούνται ότι ήταν οπαδικό επεισόδιο οι εμπλεκόμενοι - Συνελήφθη ο δολοφόνος του νεαρού

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Βενεζουέλα ζει τον απόλυτο εφιάλτη - Φόβοι για 100.000 νεκρούς από τους δύο σεισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:39ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Βενεζουέλα ζει τον απόλυτο εφιάλτη - Φόβοι για 100.000 νεκρούς από τους δύο σεισμούς

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Αρνούνται ότι ήταν οπαδικό επεισόδιο οι εμπλεκόμενοι - Συνελήφθη ο δολοφόνος του νεαρού

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

08:37LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Το χρονικό του τρόμου - Πώς ο 92χρονος έφτασε έξω από το δωμάτιό της με μαχαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Δίδυμος τρόμος στη Βενεζουέλα: Το σπάνιο φαινόμενο που «χτύπησε» με διαφορά 39 δευτερολέπτων

06:53WHAT THE FACT

Εμφανίστηκαν ξανά τα «κουνέλια Φρανκενστάιν»: Γιατί βγάζουν «πλοκάμια» στο κεφάλι και το πρόσωπο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

09:20ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόλεμη ζώνη» το Καράκας μετά τους σεισμούς: Σε εθνική αργία «χτύπησε» ο Εγκέλαδος - Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:30WHAT THE FACT

Το «Σπαθί του Ουρανού»: Αυτό είναι το ψηλότερο δέντρο των 1.000 ετών που σχίζει τα σύννεφα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

06:50LIFESTYLE

Αλλαγή σκυτάλης στην ενημέρωση – Ποιες εκπομπές αποχαιρετούν, ποιες έρχονται

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ