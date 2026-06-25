Μάρω Κοντού: Το χρονικό του τρόμου - Πώς ο 92χρονος έφτασε έξω από το δωμάτιό της με μαχαίρι

Snapshot Ένας 92χρονος άνδρας μπήκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» με ψευδή στοιχεία και προσπάθησε να φτάσει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού, φέρνοντας μαζί του μια γλάστρα και μαχαίρι.

Το προσωπικό ασφαλείας ή νοσηλεύτρια εντόπισαν το μαχαίρι πριν ο ηλικιωμένος προσεγγίσει την ηθοποιό και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.

Ο 92χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και βρίσκεται υπό προανάκριση για τη διερεύνηση των κινήτρων του.

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» για περίπου δέκα ημέρες μετά από ατύχημα στο σπίτι της, με κάταγμα πλευρού και τραυματισμό στο ισχίο.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία αποκατάστασης της ηθοποιού. Snapshot powered by AI

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης 24 Ιουνίου στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν ένας 92χρονος άνδρας επιχείρησε να φτάσει στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μια γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Πώς έφτασε μέχρι την πτέρυγα της ηθοποιού

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να περάσει την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενής νοσηλευόμενου ασθενούς. Αφού εισήλθε στο κτίριο, κινήθηκε προς την πτέρυγα όπου νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός, ισχυριζόμενος αυτή τη φορά πως ανήκει στο στενό της περιβάλλον.

Ωστόσο, το προσωπικό του νοσοκομείου, που γνωρίζει ποια άτομα έχουν δικαίωμα επίσκεψης, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις του.

Οι δύο εκδοχές για τον εντοπισμό του μαχαιριού

Για το πώς αποκαλύφθηκε ότι ο 92χρονος έφερε μαχαίρι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιγραφές.

Η πρώτη αναφέρει ότι υπάλληλος ιδιωτικής ασφάλειας θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά του ηλικιωμένου, ο οποίος κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί. Κατά τον έλεγχο των αντικειμένων του, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του κουτιού υπήρχε κρυμμένο μαχαίρι.

Η δεύτερη εκδοχή μεταφέρθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο άνδρας περιφερόταν έξω από την καρδιολογική κλινική όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, κρατώντας ένα μικρό γλαστράκι, ενώ το μαχαίρι βρισκόταν στην πίσω τσέπη του.

Όταν νοσηλεύτρια τον πλησίασε για να τον ρωτήσει τον λόγο της παρουσίας του στο σημείο, εκείνος απάντησε πως επιθυμούσε να επισκεφθεί τη γνωστή ηθοποιό. Η εργαζόμενη αντιλήφθηκε το μαχαίρι, ανησύχησε και ειδοποίησε άμεσα τον υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος παρενέβη πριν ο άνδρας καταφέρει να προσεγγίσει τη νοσηλευόμενη.

Παρέμβαση της Αστυνομίας και σύλληψη

Λίγο αργότερα στο νοσοκομείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 92χρονου. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα της πράξης του και οι ακριβείς προθέσεις του.

Η πορεία της υγείας της Μάρως Κοντού

Η Μάρω Κοντού εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παραμένει για περίπου δέκα ημέρες υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η εισαγωγή της κρίθηκε αναγκαία έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της. Από την πτώση υπέστη κάταγμα σε πλευρό, καθώς και τραυματισμό στο ισχίο. Την περιπέτεια της υγείας της είχε γνωστοποιήσει η ίδια σε συνέντευξή της στον Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή «Live News», ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της αποκατάστασής της.

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