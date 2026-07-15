Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, Μάρως Κοντού.

Σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», η ηθοποιός απεβίωσε σήμερα το πρωί, 15 Ιουλίου 2026, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου τονίζεται ότι «εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της».

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