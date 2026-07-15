Μάρω Κοντού: Η τελευταία εμφάνιση στη «Γη της ελιάς» και το συγκινητικό βίντεο

Snapshot Η Μάρω Κοντού συμμετείχε ως η μητέρα της Άντζελας Γκερέκου στη σειρά «Η Γη της ελιάς» του MEGA μέχρι και λίγους μήνες πριν το τέλος της σειράς.

Το τελευταίο γύρισμα της Μάρως Κοντού για τη σειρά έγινε στις 21 Απριλίου στο Σούνιο, όπου μοιράστηκε μοναδικές στιγμές με την Άντζελα Γκερέκου.

Στο τελευταίο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 8 Ιουλίου, η Μάρω Κοντού εμφανίστηκε σε αφιέρωμα με σύντομη συνομιλία και κοκτέιλ στο χέρι, επιβεβαιώνοντας τη ζωντάνια και το πνεύμα της.

Ο σκηνοθέτης Αντρέας Γεωργίου εξέφρασε το σεβασμό και τον θαυμασμό του για τη Μάρω Κοντού, χαρακτηρίζοντάς την θρύλο του ελληνικού κινηματογράφου.

Η απώλεια της Μάρως Κοντού αφήνει σημαντικό κενό στον χώρο της υποκριτικής στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Η μεγάλη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρω Κοντού, ταξίδεψε για τη γειτονιά των αγγέλων αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της υποκριτικής.

Ταγμένη στην τέχνη της, μέχρι και πριν λίγους μήνες έκανε γυρίσματα για τη «Γη της ελιάς» του MEGA όπου ενσάρκωνε τη μητέρα της Άντζελας Γκερέκου.

Το τελευταίο γύρισμα των δύο γυναικών είχε γίνει στις 21 Απριλίου, όπου η Άντζελα Γκερέκου είχε δημοσιεύσει μία κοινή τους φωτογραφία γράφοντας στη λεζάντα: «Με την αγαπημένη μου Μάρω Κοντού στο τελευταίο γύρισμα της Γης της Ελιάς, στο Σούνιο, που ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Πέντε χρόνια γεμάτα από δημιουργία και αγάπη! Κοντά σε μια γυναίκα που συνεχίζει να μας εμπνέει με το αστείρευτο ταλέντο της, την αξιοπρέπεια της, την αγάπη της για την ζωή, τη νεανική της ενέργεια, το χιούμορ της, την γενναιοδωρία της! Σ’ ευχαριστώ Μάρω για την φιλία και την αγάπη σου! Ήταν ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μου έδωσε αυτή η σειρά!».

https://www.instagram.com/p/DXaB8fCCOtx/

Στις 8 Ιουλίου, όπου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ και ακολούθησε ένα αφιέρωμα στο οποίο μιλούσαν όλοι οι πρωταγωνιστές, η Μάρω Κοντού εμφανίστηκε. Με μπρίο, σε μία ξαπλώστρα με κοκτέιλ στο χέρι, είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Αντρέα Γεωργίου. Στη συνέχεια ο τελευταίος δήλωσε: «Την πήρα τηλέφωνο, είχα τεράστιο άγχος, δεν ήξερα πώς να της μιλήσω… Ήξερα ότι είναι ένα θρύλος του ελληνικού κινηματογράφου».