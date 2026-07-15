Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

Με ένα κολάζ από στιγμές της σε αλησμόνητες ελληνικές ταινίες η Finos Film αποχαιρέτισε την Μάρω Κοντού, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από το ακόλουθο μηνυμα:

Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία.

Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου.

Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών.

Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά.

Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αντίο Μάρω.

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