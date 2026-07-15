Μητσοτάκης για Μάρω Κοντού: Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη

Το δικό του μήνυμα έστειλε σήμερα για την Μάρω Κοντού, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ανέφερε:

Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της.

Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη.Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους

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