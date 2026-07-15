Ο Χάρης Δούκας αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού: «Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα»

Snapshot Η Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό και τη δημόσια ζωή της Αθήνας.

Ήταν γνωστή για τους εμβληματικούς ρόλους της στον κινηματογράφο και το θέατρο, όπως στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και την «Ιταλίδα από την Κυψέλη».

Εξελέγη βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία σε τρεις περιόδους μεταξύ 1999 και 2007.

Η Μάρω Κοντού θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Με μια συγκινητική ανάρτηση το πρωί της Τετάρτης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό αλλά και στη δημόσια ζωή της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας σε ανάρτηση του ανέφερε:

«Αντίο, Μάρω Κοντού.

Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα.

Από την αξέχαστη “Ελενίτσα” της ταινίας “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα” στο εμβληματικό σπίτι της οδού Τριπόδων στην Πλάκα, μέχρι την “Ιταλίδα από την Κυψέλη”, αλλά και τη θητεία της στην προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84.

Η λάμψη, το ταλέντο και η μοναδική παρουσία της θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα από τις ταινίες της».

Αντίο, Μάρω Κοντού.



Το όνομα της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα.



Από την αξέχαστη «Ελενίτσα» της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στο εμβληματικό σπίτι της οδού Τριπόδων στην Πλάκα, μέχρι την «Ιταλίδα από την Κυψέλη», αλλά και τη θητεία της στην προεδρία του… pic.twitter.com/qcgtqZXjwz — Haris Doukas (@h_doukas) July 15, 2026

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, με μια καριέρα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Οι ρόλοι της, η κομψότητα και η ξεχωριστή της παρουσία την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του θεάτρου και της μεγάλης οθόνης.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στα κοινά και ιδιαίτερη σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκλέχθηκε επανειλημμένα δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, διετέλεσε αντιδήμαρχος Αθηναίων, ενώ υπηρέτησε για δύο περιόδους ως πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας.

Η πορεία της συνεχίστηκε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς εξελέγη βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία σε τρεις διαφορετικές περιόδους: από το 1999 έως το 2000, από το 2000 έως το 2004 και από το 2006 έως το 2007.

Η ίδια είχε τονίσει σε συνεντεύξεις της πως η ενασχόλησή της με την πολιτική δεν αποτέλεσε ποτέ αντικατάσταση της καλλιτεχνικής της πορείας, αλλά μια επιλογή προσφοράς στην κοινωνία και στα κοινά.

Η Αθήνα αποχαιρετά μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στον πολιτισμό, στην πόλη και στη δημόσια ζωή. Η Μάρω Κοντού θα παραμείνει για πάντα κομμάτι της ιστορίας της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης