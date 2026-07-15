Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα για τη Μάρω Κοντού: Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να δημιουργεί

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Μάρως Κοντού και τόνισε τη σημαντική της προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια αγαπημένη μορφή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με καριέρα που διήρκεσε επτά δεκαετίες.

Παρέμεινε ακούραστη και αφοσιωμένη, δημιουργώντας ρόλους που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη του κοινού.

Είχε πολυσχιδή δράση, προσφέροντας στα κοινά ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής.

Η πολύπλευρη πορεία της αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Μάρως Κοντού εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποτίοντας φόρο τιμής στη σπουδαία ηθοποιό για τη μακρόχρονη και πολυσχιδή προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό.

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή του, η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ακόμη πως η Μάρω Κοντού παρέμεινε ακάματη και αφοσιωμένη επί επτά δεκαετίες, δημιουργώντας ρόλους που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη του ελληνικού κοινού.

Παράλληλα, αναφέρεται και στην προσφορά της στα κοινά, ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής, σημειώνοντας ότι η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς, η οποία θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη Μάρω Κοντού

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο και τη σκηνή της Επιδαύρου έως τις αξέχαστες ερμηνείες της στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, υπηρέτησε την τέχνη της με εργατικότητα, πειθαρχία και ήθος. Ακάματη και αφοσιωμένη, δεν έπαψε ποτέ να μοχθεί και να δημιουργεί επί εβδομήντα χρόνια, χαρίζοντας στο κοινό ρόλους που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Προσέφερε όμως και στα κοινά, ως δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Η πολύπλευρη διαδρομή της αφήνει μια παρακαταθήκη δημιουργίας και ανθρωπιάς που θα εξακολουθεί να εμπνέει.

Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

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