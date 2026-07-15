Μάρω Κοντού: Η πορεία της στη Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Snapshot Η Μάρω Κοντού είχε μακρά πολιτική καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και το εθνικό κοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία.

Εκλέχθηκε επανειλημμένα δημοτική σύμβουλος και διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθηναίων.

Ήταν βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών σε τρεις περιόδους, αντικαθιστώντας συναδέλφους της.

Δήλωσε ότι η πολιτική ήταν γι’ αυτήν μια ανάγκη για προσφορά στα κοινά και όχι υποκατάστατο της υποκριτικής. Snapshot powered by AI

Η Μάρω Κοντού, , η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών, είχε μια αξιοσημείωτη πολιτική καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και το εθνικό κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία .

Όσον αφορά την ενασχόλησή της με τα δρώμενα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

Δήμος Αθηναίων : Εκλέχθηκε επανειλημμένα δημοτική σύμβουλος .

: Εκλέχθηκε επανειλημμένα . Διοικητικές Θέσεις : Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθηναίων .

: Διετέλεσε . Πολιτισμός: Ανέλαβε για δύο περιόδους Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84.



Κοινοβουλευτική Θητεία

Υπηρέτησε ως βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία σε τρεις διαφορετικές περιόδους, αντικαθιστώντας συναδέλφους της ως επιλαχούσα:

1999 – 2000: Αντικατέστησε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. 2000 – 2004: Αντικατέστησε τον Νικήτα Κακλαμάνη. 2006 – 2007: Αντικατέστησε τον Στέφανο Μάνο.

Η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της πως η πολιτική δεν λειτούργησε ποτέ ως υποκατάστατο της υποκριτικής, αλλά ως μια ανάγκη για προσφορά στα κοινά.

Η Μάρω Κοντού στον αγιασμό της Βουλής, το 1999, χαιρετάσει τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ, Μιλτιάδη Έβερτ Eurokinissi

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