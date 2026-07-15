Μάρω Κοντού: Η πορεία της στη Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της πως η πολιτική δεν λειτούργησε ποτέ ως υποκατάστατο της υποκριτικής, αλλά ως μια ανάγκη για προσφορά στα κοινά
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- Η Μάρω Κοντού είχε μακρά πολιτική καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και το εθνικό κοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία.
- Εκλέχθηκε επανειλημμένα δημοτική σύμβουλος και διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθηναίων.
- Ήταν βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών σε τρεις περιόδους, αντικαθιστώντας συναδέλφους της.
- Δήλωσε ότι η πολιτική ήταν γι’ αυτήν μια ανάγκη για προσφορά στα κοινά και όχι υποκατάστατο της υποκριτικής.
Η Μάρω Κοντού, , η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών, είχε μια αξιοσημείωτη πολιτική καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση και το εθνικό κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία.
Όσον αφορά την ενασχόλησή της με τα δρώμενα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
- Δήμος Αθηναίων: Εκλέχθηκε επανειλημμένα δημοτική σύμβουλος.
- Διοικητικές Θέσεις: Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθηναίων.
- Πολιτισμός: Ανέλαβε για δύο περιόδους Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84.
Κοινοβουλευτική Θητεία
Υπηρέτησε ως βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία σε τρεις διαφορετικές περιόδους, αντικαθιστώντας συναδέλφους της ως επιλαχούσα:
- 1999 – 2000: Αντικατέστησε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
- 2000 – 2004: Αντικατέστησε τον Νικήτα Κακλαμάνη.
- 2006 – 2007: Αντικατέστησε τον Στέφανο Μάνο.
Η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της πως η πολιτική δεν λειτούργησε ποτέ ως υποκατάστατο της υποκριτικής, αλλά ως μια ανάγκη για προσφορά στα κοινά.
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