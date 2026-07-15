ΝΔ για Μάρω Κοντού: Η διαδρομή της χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, θάρρος

Μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό και η Νέα Δημοκρατία αποχαιρέτισε την Μάρω Κοντού, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια της Μάρως Κοντού αναφέρει:

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση τη Μάρω Κοντού.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και είχε καταγωγή από τα Ψαρά.

Η σπουδαία ηθοποιός υπηρέτησε την τέχνη για περισσότερες από επτά δεκαετίες και

αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Μάρω Κοντού είχε εξίσου σημαντική παρουσία και στη δημόσια ζωή. Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, υπήρξε Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 (1995-2002) και Πρόεδρος του κέντρου βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ" (2004-2006).

Υπηρέτησε επί σειρά ετών και ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών σε τρεις θητείες (1999-2000, 2000-2004, 2007).

Η διαδρομή της τόσο στα κοινά όσο και στον χώρο του πολιτισμού, χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, θάρρος, ειλικρίνεια και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, κατακτώντας επάξια τον σεβασμό και την αγάπη όλων των πολιτικών δυνάμεων και των συμπολιτών μας.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

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