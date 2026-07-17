Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης

Μάνος Χατζηγιάννης

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού
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  • Η Μάρω Κοντού, εμβληματική ηθοποιός, απεβίωσε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα εκφωνήσει τον επικήδειο και ήταν στενός φίλος της.
  • Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», όπου η Μάρω Κοντού υπήρξε πρόεδρος.
  • Η Μάρω Κοντού διακρίθηκε για την καλλιτεχνική της πορεία, την κοινωνική της ευαισθησία και την προσφορά της στον δημόσιο βίο.
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Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα βρίσκεται στις 11:00 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου.

Τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρω Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους: Να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο.

Κάτι το οποίο ο πρόεδρος της Βουλής έκανε χθες...

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης.

Με περισσότερες από επτά δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στον δημόσιο χώρο. Με το πέρασμά της στην αιωνιότητα, αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες, και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.

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