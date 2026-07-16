Μάρω Κοντού: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»: Το σημείωμα στην ιστορική κατοικία της «Ελενίτσας»

Snapshot Η οικία Κοκοβίκου, ιστορικό και διατηρητέο κινηματογραφικό σπίτι από το 1800, φιλοξένησε τον κινηματογραφικό έρωτα των χαρακτήρων Αντωνάκη και Ελενίτσας.

Μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού, θαυμαστής της άφησε σημείωμα στα κάγκελα της οικίας με τη φράση «καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου».

Η οικία βρίσκεται στην Πλάκα, στην οδό Τριπόδων 32, και αποτελεί το εμβληματικό σπίτι της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Το κτίριο είναι ένα από τα παλαιότερα σπίτια της Αθήνας και ανακαινίζεται για να γίνει πολιτιστικός χώρος με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού. Snapshot powered by AI

Η οικία Κοκοβίκου το ιστορικό κινηματογραφικό σπίτι, που είναι διατηρητέο και χρονολογείται από το 1800, είναι το σπίτι που στέγασαν τον έρωτά τους οι κινηματογραφικοί Αντωνάκης και η Ελενίτσα, δηλαδή ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρω Κοντού.

Ένας θαυμαστής της αγαπημένης ηθοποιού της οποίας ο θάνατος γνωστοποιήθηκε χθες, άφησε ένα σημείωμα στα κάγκελα της ιστορικής κατοικίας, το οποίο ανέφερε «καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου».

Πού βρίσκεται η οικία Κοκοβίκου

Η ιστορική οικία Κοκοβίκου, που χρονολογείται από το 1800 βρίσκεται στην Πλάκα, στην αρχή της οδού Τριπόδων 32 (στη συμβολή με την οδό Ραγκαβά). Είναι το εμβληματικό σπίτι από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα σπίτια της Αθήνας και αυτή την περίοδο ανακατασκευάζεται για να μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο κατόπιν απόφασης του υπουργείου Πολιτισμού.