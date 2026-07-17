Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: 37χρονος αυτοκτόνησε στην αυλή του σπιτιού του
Τα αίτια που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία παραμένουν άγνωστα
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16/07 στη Φουρνή του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου ένας 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 37χρονος, αλβανικής καταγωγής, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια θηλιά στην αυλή του σπιτιού του. Τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, όπως αναφέρει το cretalive.gr.
Η σορός του εντοπίστηκε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Λασιθίου, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.