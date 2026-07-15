Το Newsbomb στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού: Οι κρατούμενες τραγούδησαν για μια νέα αρχή

Snapshot Στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με συμμετοχή κρατουμένων και εκπροσώπων της Δικαιοσύνης και της αστυνομίας.

Κρατούμενες τραγούδησαν ελληνικές και ξένες επιτυχίες, με ιδιαίτερη αναφορά σε μια πρώην επαγγελματία μουσικό που εκτίει ποινή για κατοχή ναρκωτικών.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προετοιμασίας για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Η συμμετοχή δεν ήταν καθολική λόγω τήρησης κανόνων ασφαλείας και ειδικών καθεστώτων κράτησης.

Οι δράσεις αυτές υπογραμμίζουν ότι ο σωφρονισμός περιλαμβάνει και προετοιμασία για την επανένταξη, χωρίς να αναιρούνται οι δικαστικές αποφάσεις. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού παρουσιάστηκε στο πλαίσιο μουσικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, με τη συμμετοχή κρατουμένων και την παρουσία εκπροσώπων της Δικαιοσύνης, της αστυνομίας και άλλων προσκεκλημένων.

Οι συμμετέχουσες προετοιμάστηκαν για τη βραδιά, ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν επιτυχίες της ελληνικής αλλά και ξένης δισκογραφίας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η εμφάνιση κρατούμενης που πριν από τη σύλληψή της δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της μουσικής, έχοντας συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες. Η συγκεκριμένη κρατούμενη εκτίει ποινή για υπόθεση που αφορά κατοχή ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που έβαλε τέλος στην επαγγελματική της πορεία. Η ερμηνεία της απέσπασε το θερμότερο χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

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Η διεύθυνση των φυλακών υπογράμμισε ότι η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που αποσκοπούν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την προετοιμασία των κρατουμένων για την επανένταξή τους στην κοινωνία. Όπως επισημάνθηκε, ο σωφρονισμός δεν περιορίζεται μόνο στην έκτιση της ποινής.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση δεν ήταν καθολική. Σύμφωνα με τη διοίκηση του καταστήματος κράτησης, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας, με αποτέλεσμα ορισμένες κρατούμενες να μη συμμετάσχουν, λόγω του ότι κρατούνται σε ειδικό καθεστώς.

Η μουσική βραδιά στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού ανέδειξε την πραγματική διάσταση του σωφρονισμού, υπενθυμίζοντας ότι οι δράσεις σαν κι αυτή αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας προετοιμασίας των κρατουμένων για την επιστροφή τους στην κοινωνία, χωρίς να αναιρούν τις ευθύνες ή τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στις πράξεις τους.

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