Θέλουν να βάλουν άνδρες κρατούμενους στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Οι φυλακές της χώρας βρίσκονται στα όριά τους. Ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων ξεπερνά τους 14.000, με τις υποδομές και το προσωπικό να αδυνατούν να ανταποκριθούν. Αντί όμως για ουσιαστική αποσυμφόρηση, η λύση που φαίνεται να προωθείται προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις: Η δημιουργία ανδρικού τμήματος μέσα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται η μεταφορά περίπου 100 ανδρών κρατουμένων από διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, με τη δημιουργία ξεχωριστού ανδρικού τμήματος.

Η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται από σωφρονιστικούς και νομικούς κύκλους ως βεβιασμένη, πρόχειρη και δυνητικά επικίνδυνη, τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη νομιμότητα της λειτουργίας του καταστήματος.

Νομικοί: «Δεν είναι σύννομη η λειτουργία ανδρικού τμήματος σε γυναικείες φυλακές»

Έντονα ερωτήματα εγείρονται για το νομικό πλαίσιο της απόφασης. Νομικοί επισημαίνουν ότι η λειτουργία ανδρικού τμήματος σε γυναικείο κατάστημα κράτησης δεν προβλέπεται από τη σωφρονιστική νομοθεσία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη επιλογή εξαιρετικά επισφαλή.

Χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδομές – Ποιος θα φυλάει το ανδρικό τμήμα;

Οι γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού διαθέτουν οργανική δύναμη 126 εργαζομένων, ενώ σήμερα φιλοξενούν περίπου 250 γυναίκες κρατούμενες, αριθμό που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες του καταστήματος. Ήδη υπάρχουν φόβοι ότι σύντομα θα εμφανιστούν εικόνες κρατουμένων να κοιμούνται στο πάτωμα. Κι όμως, αντί για αποσυμφόρηση, σχεδιάζεται η προσθήκη άλλων 100 κρατουμένων, χωρίς καμία πρόβλεψη για επιπλέον προσωπικό.

Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες, για τη λειτουργία ενός αυτόνομου ανδρικού τμήματος απαιτείται κι άλλο προσωπικό. Υπάρχει; Ενώ υπάρχει και ιδιαίτερη ανησυχία και για το ζήτημα της ιατρικής κάλυψης των ανδρών κρατουμένων.

Σε μια περίοδο που το σωφρονιστικό σύστημα δοκιμάζεται, η επιλογή αυτή δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Η αποσυμφόρηση παραμένει ζητούμενο. Η ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να μετακυλίεται στις πιο ήδη επιβαρυμένες δομές.